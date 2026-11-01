Ferrol
La Armada celebra este lunes un homenaje en el cementerio de Catabois a los caídos por la patria
Por la tarde, el obispo también oficiará una eucaristía por Difuntos
Este lunes de Difuntos, a las 13.00 horas, tendrá lugar en el cementerio municipal de Catabois un acto de homenaje con motivo del Día de los Caídos por la Patria. El evento estará presidido por el Almirante Jefe del Arsenal, el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar. Como viene siendo habitual en esta conmemoración, se incluirá una ofrenda floral por los fallecidos, con la música de fondo de la Unidad de Música del Tercio Norte, que interpretará temas como ‘La muerte no es el final’ o el Toque de oración.
En otro orden de cosas, esta tarde, a las 17.00 horas, el obispo de la Diócesis, Fernando García Cadiñanos, oficiará en esta jornada una eucaristía en la conmemoración de los Fieles Difuntos.