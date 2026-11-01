Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La Armada celebra este lunes un homenaje en el cementerio de Catabois a los caídos por la patria

Por la tarde, el obispo también oficiará una eucaristía por Difuntos

Redacción Ferrol
01/11/2026 20:52
El acto se cleebra cada año en el cementerio municipal de Catabois
Archivo
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Este lunes de Difuntos, a las 13.00 horas, tendrá lugar en el cementerio municipal de Catabois un acto de homenaje con motivo del Día de los Caídos por la Patria. El evento estará presidido por el Almirante Jefe del Arsenal, el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar. Como viene siendo habitual en esta conmemoración, se incluirá una ofrenda floral por los fallecidos, con la música de fondo de la Unidad de Música del Tercio Norte, que interpretará temas como ‘La muerte no es el final’ o el Toque de oración. 

Dispositivo de tráfico en Catabois y fotos de gente en cementerio

De Todos los Santos a día de Difuntos, la cita está en los cementerios

Más información

En otro orden de cosas, esta tarde, a las 17.00 horas, el obispo de la Diócesis, Fernando García Cadiñanos, oficiará en esta jornada una eucaristía en la conmemoración de los Fieles Difuntos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620