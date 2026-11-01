José María Fonseca, Premio Paraugas de Honra Galicia Calidade

josé María Fonseca, premio Paraugas de Honra Cedida

El Clúster de la Comunicación de Galicia concederá el Premio Paraugas de Honra Galicia Calidade 2026 a José María Fonseca Moretón, impulsor de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda-Concurso Francisco Mantecón, por su compromiso con la promoción, el reconocimiento y la puesta en valor de la creatividad y del diseño.

La distinción, acordada por la Xunta Directiva del Clúster, se entregará el próximo 13 de noviembre en el Teatro Jofre de Ferrol, en el marco de la gala de los XI Premios Paraugas.

El reconocimiento coincide con el 25 aniversario de la Bienal, una iniciativa que Fonseca puso en marcha en 2001 para homenajear el artista Francisco Mantecón y reivindicar la vigencia del cartelismo como expresión artística. Desde entonces, el certamen reunió 23.300 carteles de creadores de 107 países, contribuyendo a la difusión de la cultura visual y a la proyección internacional del diseño desde Galicia.

Con la concesión de este premio, el Clúster destaca la visión de impulsar y mantener en el tiempo un proyecto que da visibilidad tanto a talentos emergentes como a profesionales consolidados y acerca la creación gráfica contemporánea a la sociedad. La Bienal representa, además, un ejemplo del valor de la colaboración entre la empresa y la creatividad, y de la contribución del diseño al desarrollo económico y social.

Economista de formación, Fonseca participó en 1989 en la fundación de las sociedades que dieron origen a Bodegas Terras Gauda. Entre los socios fundadores figuraba Francisco Mantecón, pintor del Grupo Atlántica, autor de la identidad corporativa de la bodega y de la etiqueta de su vino Terras Gauda. Esa relación entre proyecto empresarial y creación artística está en el origen del concurso que hoy lleva el nombre del artista