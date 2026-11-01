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Ferrol

El PSOE denuncia la falta de mantenimiento de la estación de autobuses de Ferrol

Ángel Mato habla de "pasividade" del alcalde a no reclamar a la Xunta su arreglo

Redacción Ferrol
01/11/2026 22:00
La nueva concesión operará hasta el año 2030
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Jorge Meis
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Coincidiendo con el acto organizado por el BNG en la estación de autobuses, el PSOE provincial y local llamó la atención, una vez más, sobre el estado de la propia estación “con portas pechadas, dársenas sen iluminación e aseos lamentables”. 

El diputado autonómico Aitor Bouza criticó estas deficiencias y se refirió al compromiso de instalación de un sistema de puertas automáticas “incumprido”, así como a la corrección de las deficiencias existentes.

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 Por su parte, el portavoz municipal y candidato a la Alcaldía, Ángel Mato, calificó de “inaceptable” la situación en la que se encuentra la estación y denunció la “pasividade” del alcalde “que non fixo nada para reclamarlle á Xunta a necesidade de manter esta infraestrutura con persoal e en boas condicións para poder ofrecer o servizo que presta”. 

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