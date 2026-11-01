El PSOE denuncia la falta de mantenimiento de la estación de autobuses de Ferrol

La nueva concesión operará hasta el año 2030 Jorge Meis

Coincidiendo con el acto organizado por el BNG en la estación de autobuses, el PSOE provincial y local llamó la atención, una vez más, sobre el estado de la propia estación “con portas pechadas, dársenas sen iluminación e aseos lamentables”.

El diputado autonómico Aitor Bouza criticó estas deficiencias y se refirió al compromiso de instalación de un sistema de puertas automáticas “incumprido”, así como a la corrección de las deficiencias existentes.

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Por su parte, el portavoz municipal y candidato a la Alcaldía, Ángel Mato, calificó de “inaceptable” la situación en la que se encuentra la estación y denunció la “pasividade” del alcalde “que non fixo nada para reclamarlle á Xunta a necesidade de manter esta infraestrutura con persoal e en boas condicións para poder ofrecer o servizo que presta”.