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Diario de Ferrol

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Ferrol

Celebración del impacto histórico de los departamentos marítimos con una jornada en Exponav

Este lunes se inaugura una exposición, precedida de un relatorio y mesa redonda

Redacción Ferrol
01/11/2026 20:48
Exponav inauguración de su exposición propia '300 años de construcción naval en la ría de Ferrol'
Exponavacogerá la muestra sobreel tricentenario de los departamentos marítimos
Jorge Meis
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La exposición III Centenario de la creación de los departamentos marítimos, que este lunes 2 se inaugura en Exponav, será el centro de la jornada de conmemoración y análisis del impacto histórico que supuso la consideración de Ferrol como ciudad departamental. Pero además de la muestra, el programa previsto para este lunes, a las 19.30 horas, incluirá una disertación histórica, una mesa redonda y una visita guiada a la muestra.

Se hará, de este modo, un resumen de los trabajos de investigación que analizan los antecedentes, la trascendencia de la medida y su impacto definitivo sobre la ciudad, ya que la creación de los departamentos marítimos impulsó allá donde se establecieron un crecimiento social, cultural e industrial que ha dejado una impronta imborrable.

Historia y mesa redonda

Nació así un vínculo con la institución que influyó de manera decisiva en la evolución de la ciudad, contribuyendo a crear una fisonomía urbana concreta y a forjar, incluso, un determinado carácter. La Armada señala que 300 años después, este vínculo se ha reforzado con lazos de afecto muto y tanto Ferrol como las otras dos ciudades departamentos marítimos –Cádiz y Cartagena–se convierten en “centros de vanguardia tecnológica, proyectando la Armada hacia el futuro a través del horizonte Armada 2025”.

Después de la disertación histórica habrá tiempo para una mesa redonda, en el que se reformarán las principales ideas expuestas, y se animará a los asistentes a participar activamente.

Como colofón del acto, se llevará a cabo una visita guiada por la exposición a través de nuevos paneles que ilustran, de forma muy gráfica, la importancia histórica de la decisión de convertir a Ferrol en capital del departamento marítimo del norte.

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