Celebración del impacto histórico de los departamentos marítimos con una jornada en Exponav

Exponavacogerá la muestra sobreel tricentenario de los departamentos marítimos Jorge Meis

La exposición III Centenario de la creación de los departamentos marítimos, que este lunes 2 se inaugura en Exponav, será el centro de la jornada de conmemoración y análisis del impacto histórico que supuso la consideración de Ferrol como ciudad departamental. Pero además de la muestra, el programa previsto para este lunes, a las 19.30 horas, incluirá una disertación histórica, una mesa redonda y una visita guiada a la muestra.

Se hará, de este modo, un resumen de los trabajos de investigación que analizan los antecedentes, la trascendencia de la medida y su impacto definitivo sobre la ciudad, ya que la creación de los departamentos marítimos impulsó allá donde se establecieron un crecimiento social, cultural e industrial que ha dejado una impronta imborrable.

Historia y mesa redonda

Nació así un vínculo con la institución que influyó de manera decisiva en la evolución de la ciudad, contribuyendo a crear una fisonomía urbana concreta y a forjar, incluso, un determinado carácter. La Armada señala que 300 años después, este vínculo se ha reforzado con lazos de afecto muto y tanto Ferrol como las otras dos ciudades departamentos marítimos –Cádiz y Cartagena–se convierten en “centros de vanguardia tecnológica, proyectando la Armada hacia el futuro a través del horizonte Armada 2025”.

Después de la disertación histórica habrá tiempo para una mesa redonda, en el que se reformarán las principales ideas expuestas, y se animará a los asistentes a participar activamente.

Como colofón del acto, se llevará a cabo una visita guiada por la exposición a través de nuevos paneles que ilustran, de forma muy gráfica, la importancia histórica de la decisión de convertir a Ferrol en capital del departamento marítimo del norte.