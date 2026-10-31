Protesta antifascista ante la mesa informativa de Vox en Ferrol

SImpatizantes de Vox con el eurodiputado Jorge Buxadé en el Cantón Jorge Meis

Varios furgones y coches policiales se desplazaron en la mañana de este sábado, 31 de octubre, hasta la plaza de la Constitución de Ferrol. El motivo no fue otro que garantizar la seguridad de la mesa informativa que Vox instaló en el entorno del Cantón y que contó con la presencia del jefe de la delegación del partido en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, que realizó declaraciones a los medios a su llegada.

La organización anunció ayer su presencia tanto en la ciudad naval como en la de A Coruña (18,30 horas, en la plaza de Pontevedra) y rápidamente surgió una contraconvocatoria “contra o fascismo”, que logró reunir junto al Palco de la Música a decenas de personas, que alzaron la voz durante toda la comparecencia de Buxadé con proclamas como “Galiza será a tumba do fascismo” o “fóra fascistas das nosas rúas”.

Los manifestantes no pararon de alzar la voz ante la mesa informativa de Vox Jorge Meis

Tras criticar a la Delegación del Gobierno, a Grande-Marlaska y a Pedro Sánchez, “que siguen permitiendo que los actos electorales de Vox no se puedan celebrar con normalidad” (cabe señalar que se trata del único partido que no ha cancelado su agenda en señal de duelo por el accidente ferroviario ocurrido en Urda), Jorge Buxadé declaró que su presencia en la ciudad naval tenía como objetivo “hablar de seguridad y defensa”. A este respecto, aseguró que se deben acometer “mayores inversiones en material y sobre todo en nuestro ejército” y calificó de “modélica” la industria de defensa y seguridad de España, “no solo por los grandes monstruos de Navantia o Indra”, sino también por “decenas, cientos de pequeñas y medianas empresas que están generando empleo de calidad”, apuntó.

Sobre el recibimiento de estas mesas informativas y visitas de los responsables de Vox a diferentes localidades gallegas, el jefe de delegación en la UE aseveró que “me encanta que me dediquen canciones los antifa, esa organización que debería estar ilegalizada en toda Europa”.

Desde su punto de vista, “la extrema izquierda está preocupadísima” ante la posible llegada “de Vox a las Cortes Generales”, afirmando que habrá diputados de su formación “hablando de los problemas de Galicia”. Censuró el hecho de “no ver ninguna bandera de Galicia”, apuntando que las que portaban esta mañana los manifestantes en Ferrol eran “banderas de estados extranjeros y organizaciones ilegales”.

El responsable de Vox culminó su declaración con críticas a la gestión del accidente ferroviario, asegurando “hemos conocido otras tragedias en otros países y la reacción fue inmediata, con la dimisión del ministro de transportes y, por supuesto, la asunción de todas las responsabilidades”.

Tras atender a los medios y sacarse fotografías con algunos simpatizantes, la formación procedió a recoger la mesa y a abandonar el lugar entre silbidos y abucheos de los manifestantes.