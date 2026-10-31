O musical de Magín Blanco e Teatro Ghazafelhos despide no Jofre a saga ‘A Nena e o Grilo’
Con entrada gratuíta, este domingo 1 de novembro pecharase un círculo aberto hai 16 anos
As portas do teatro Jofre abrirán con entrada totalmente gratuíta até completar o aforo este domingo 1, ás 18.00 horas, para acoller a última entrega do musical co que están a xirar Magín Blanco e Teatro Ghazafelhos xunto á Banda das Apertas. Trátase do espectáculo ‘A Nena e o Grilo camiño das cores’, que pon punto e final a un exitoso proxecto con recoñecementos en certames de renome a nivel galego como son os Premios María Casares ou os Martín Códax.
Magín Blanco comezou esta aventura no 2010, publicando o libro-disco titulado ‘A Nena e o Grilo’ (OQO Editora), un traballo para o que se asociou cun gran número de músicos de recoñecido prestixio como son Uxía Senlle, Guadi Galego, Fred Martins e Quim Farinha (de Berrogüetto), e posteriormente lanzando ‘A Nena e o Grilo nun barquiño’ (Fol Música, 2013) e ‘A Nena e o Grilo máis aló’ (Galaxia, 2019). En forma de espectáculo, este capítulo inmediatamente anterior ao actual conseguiu dous nomeamentos nos XXIII Premios María Casares, nas categorías de Mellor espectáculo teatral para público infantil e Mellor música orixinal.
Levadas a escena, estas tres propostas xa encheran salas e teatros de distintos puntos de Galicia, unha excelente acollida que tivo continuidade tamén con este cuarto capítulo, exhibido por distintos escenarios entre o que se encontra o da XLVI Mostra de Teatro Galego de Cariño, onde máis de 80 espectadores foron aproveitalo.
Final
Desta volta, á Nena e ao Grilo, agárdanlles unha chea de sorpresas, que van saíndo á luz no transcurso dunha viaxe na que irán descubrindo o anhelo polos afectos e a amizade, de maneira que o fío condutor desta cuarta entrega serán os camiños. Os dous personaxes principais volverán ser interpretados pola actriz Montse Piñón e polo actor Pepablo Patinho, que en escena estarán acompañados por Jorge Casas, completando así o trío que integra Teatro Ghazafelhos.
Do mesmo xeito que ocorreu nas anteriores propostas desta saga, todas as composicións musicais corren a cargo de Magín Blanco, que nesta ocasión conta coa colaboración de Pablo Vidal, responsable do piano e dos coros. Ademais, o guión, que vai asinado por Pepablo Patinho, outorga unha maior dimensión ás historias e as letras das cancións manteñen a clara intención poética.
Con esta produción péchase o proxecto e expándense os obxectivos polos que naceu hai 16 anos: “contribuír a descubir, valorar e pensar a amizade, o compañeirismo, os afectos, a diversidade e a igualdade”.