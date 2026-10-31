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Ferrol

Morán Llordén, galardonado con la Faba de Plata: "la ciudad no se marcha de uno”.

El magistrado asturiano se "descubrió" ferrolano en los años que ejerció su profesión en la ciudad naval

Redacción Ferrol
31/10/2026 05:00
Entrega de la faba de plata
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Un año más, la asociación asturiana de Ferrolterra Peña Les Fabes celebró su tradicional conjunción de la tradición ferrolana y asturiana, con la entrega de su galardón, la Faba de Plata.

La entidad, que preside Leonor Bermejo, celebró un acto marcado por el luto por las víctimas del accidente de ferrocarril del pasado miércoles, por lo que el crespón negro ondeó entre las banderas gallega y asturiana, además de guardarse un minuto de silencio por las víctimas.

Conducido por la periodista María Luaces, el acto rindió homenaje al magistrado Alejandro Morán Llordén, de quien se reconoce por parte de la entidad ferrolana que “representa de manera especialmente significativa el espíritu de la Faba de Plata: reconocer a personas que, desde distintos ámbitos, contribuyen a estrechar los vínculos entre Asturias y Ferrolterra”.

entrega de la fabe de plata de la Peña les fabesAlejandro Morán Llordén
Un momento del acto celebrado en la capilla del Torrente
Jorge Meis

Fue el abogado Ricardo Pérez Lama quien realizó la laudatio sobre el premiado, valorando de Morán Llordén, que fue juez decano en Ferrol de 2005 a 2013, el ser “brillante jurista, excepcional penalista y mejor persona”.

Resaltó que fue el primer juez de violencia contra la mujer, además de ser “el azote de las mafias del narcotráfico en Ferrol”.

El homenajeado, que habló “poco como jurista y mucho como persona”, apuntó que se siente asturiano y de Gijón. Llegó con 30 años a la ciudad naval y se descubrió “siendo ferrolano”, “porque la ciudad no se marcha de uno”.

El acto contó con música e imágenes, que unieron nuevamente a Ferrol y Asturias. A la celebración, en la capilla del Torrente Ballester, no acudieron la alcaldesa de Gijón ni el regidor ferrolano, por el luto oficial establecido y por ello también el acto, como explicó la presidenta de Les Fabes, fue más sobrio.

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