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Diario de Ferrol

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Teatro de monicreques

Festea continúa con Tanxarina Títeres no Torrente Ballester

Aínda quedan cinco espectáculos deste ciclo de teatro de monicreques e obxectos que organiza o Concello de Ferrol

Redacción Ferrol
31/10/2026 20:44
CC de Caranza Festea con Hilando Títeres
CC de Caranza Festea con Hilando Títeres
Daniel Alexandre
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O ciclo de teatro de monicreques e obxectos Festea estreou a súa undécima edición a mediados deste mes de outubro e a rematará o domingo 15 de novembro, no centro cultural Torrente Ballester. Neste mesmo escenario continuará a programación este domingo 1, ás 18.30 horas, da man da compañía galega Tanxarina Títeres, que exhibirá ‘A Biblioteca Galáctica contra a IA Fantástica’.

Artistas arxentinos, portugueses e aragoneses xa pasaron por espazos culturais do Inferniño, Canido, centro de Ferrol e Caranza, incluídos no tríptico deste XI Festea, que organiza o Concello baixo a dirección artística da asociación cultural Titerario.

Os convites anticipados, que non estarán dispoñibles para as funcións que se desenvolverán no centro cívico de Caranza e no Carvalho Calero, poderán recollerse na mesma semana do espectáculo no Jofre (de martes a venres, de 11.00 a 13.00 e de 18.00 a 20.00). O propio día, poderán retirarse na entrada en cuestión dende dúas horas antes do inicio.

Novembro

Helder Silva e Rui Sousa virán dende Portugal o sábado 7, para representar no centro cultural Carvalho Calero a súa peza ‘Zorbas’, ás 18.30.

No mesmo fin de semana e sen cambiar de escenario, a actividade continuará da man doutra compañía procedente do país veciño, Historioscopio Teatro, que proporá, o domingo 8, ás 12.30 horas, ‘A Viagem do Astronauta’.

Chegados dende Andalucía, Grillo Títeres porá en escena a derradeira proposta neste escenario do Inferniño, o seguinte sábado, 14 de novembro, ás 18.30 horas, ‘O paxaro verde’.

A derradeira función deste Festea corresponderá á compañía portuguesa Krisálida, o domingo 14, ás 12.30 no centro cultural Torrente Ballester, titulada ‘Palhinhas, a história de um espantalho’.

La primera función, a cargo de Viravolta, en el Torrente Ballester | Daniel Alexandre

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