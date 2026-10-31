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Ferrol

El festival solidario por Julieta y el síndrome de Rett recaudó en Esmelle casi 18.000 euros

La cuantía irá destinada a la asociación Mi princesa Rett

Redacción Ferrol
31/10/2026 05:00
Esmelle festival solidario por Julieta
Julieta y su madre, en el festival solidario
Jorge Meis
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La solidaridad mostrada el pasado 17 de octubre en el festival ‘O océano de Julieta’, promovido por la Asociación Veciñal de Esmelle, la parroquia de donde es originaria la familia de Lucía García–la madre de la pequeña–, quedó reflejada en la multitud de asistentes y colaboradores al evento, pero también en el dinero recaudado para el fin con el que se convocó.

Este año fueron más de 60 los colaboradores en la iniciativa que tenía como objetivo principal aumentar los fondos para la investigación del síndrome de Rett, a través de la asociación ‘Mi princesa Rett’.

La cifra alcanzada este año fue la de 17.985,96 euros, lo que ayudará a dar a conocer y a investigar en este trastorno genético neurológico y de desarrollo poco frecuente que afecta la forma en la que el cerebro se desarrolla. Este trastorno deriva en la pérdida progresiva de las capacidades motoras y del habla y afecta principalmente a personas de sexo femenino.

En la comarca, Julieta es la cara –y la sonrisa– visible de este síndrome.

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