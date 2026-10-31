El BNG elige la estación “pantasma” de Ferrol para celebrar su Samaín reivindicativo

La estación "fantasma" de autobuses Jorge Meis

Una estación casi vacía, con fallos en la iluminación y en la apertura de puertas, con quejas continuas por el deficiente servicio de autobuses se convierte en el espacio adecuado para la celebración de la fiesta de Samaín.

Así lo considera el BNG ferrolano que anuncia que “se queres celebrar o Samaín sen gastar un euro en disfraces nin en complexas ambientacións, non busques máis”. La “invitación” de los nacionalistas es para esta tarde, a las 17.00 horas, y desarrollará una acción reivindicativa para denunciar la situación del transporte público en la ciudad.

El BNG considera que “levamos anos asistindo á lenta descomposición do noso transporte públio que xa deixou de ser un simple problema de mobilidade para converterse nun xénero literario de misterio”. Alude la formación, de este modo, a los continuos recortes de líneas, a los horarios que desaparecen de repente y critica el servicio tanto de Monbus como de la Xunta, por no tomar medidas al respecto.

Como buena fiesta de meigas y espíritus, el BNG aprovechará esta actividad reivindicativa para “dar a coñecer os seus conxuros contra o mal de ollo que a Xunta de Galiza tennos buscado aos veciños e veciñas de Ferrolterra”.