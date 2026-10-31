El barrio ferrolano de Esteiro tiene nuevos desayunos, los de Fórum

Laura Olave y Ángel Alonso son dos de los pilares del negocio familiar Daniel Alexandre

La avenida de Esteiro, en Ferrol, es conocida por ser una de las mejores zonas para ir a tomar un café, unas cervezas, comer o cenar. Aunque son varios los establecimientos que llevan décadas atendiendo a sus clientes, hay otros que se unen a la oferta hostelera del barrio.

Es el caso de Fórum, una cafetería-bar inaugurada la semana pasada por Ángel Alonso, María del Carmen Castro y Laura Olave. Esta última asegura que la idea surgió de la experiencia que tuvieron en el sector tanto ella como su marido, ambos venezolanos, desde que llegaron a España. “Decidimos emigrar aquí por temas familiares y empezamos a trabajar en hostelería. Nuestra meta era emprender, tener algo propio”, asegura, además de añadir que aprovecharon el local del antiguo Capitol para darle su propio toque, aunque manteniendo la esencia del lugar.

El resultado ya se puede ver desde la calle. Según Olave, tanto su esposo como ella tenían un objetivo: crear un sitio “cómodo, tranquilo, donde se puedan reunir “familias y grupos de amigos”. “En esta cafetería puedes tanto desayunar como tomarte algo y comer por la tarde”, explica la responsable.

Las tostadas prometen dejar a los clientes con un buen sabor de boca Cedida

Carta para todos los gustos

Más allá de su ambiente relajado, este nuevo rincón cuenta con una amplia oferta de platos, desde salados hasta dulces. Aun así, afirman que su especialidad son las tostadas. “A la gente le gustan y llaman la atención. Puedes escoger entre una gran variedad: desde las clásicas de mantequilla y mermelada o tomate, hasta las de jamón serrano y otras con aguacate, queso crema o atún”, asevera Olave.

Los muffins y las galletas no faltan en el local Daniel Alexandre

No obstante, las tortitas también forman parte de la oferta y pueden ir acompañadas de fruta, Oreo o Kinder Bueno.

Al preguntarle sobre si hay productos aptos para celíacos, responde afirmativamente. “El local anterior ya tenía opciones sin gluten y queríamos mantenerlas. Las tenemos para tostadas, muffins, galletas... Poco a poco vamos incorporando cosas”, concreta. Además, indica que, semanalmente, ofrecen una tarta diferente para aquellas personas que no pueden consumir comida con dichas proteínas.

Aparte de todo esto, comenta que tienen complementos como el polvo de yogur y açaí, además de matcha y cafés con sabores.

Cada semana, la cafetería ofrece una tarta apta para celíacos Daniel Alexandre

Sin embargo, la oferta no se queda sólo en lo que más se consume por estos lares. Hace unos días, por ejemplo, señala que han servido cachitos, muy típicos de Venezuela. “Es una masa de pan entre dulce y salada, rellena de jamón y tocino, y la verdad es que le ha gustado a mucha gente”, comenta satisfecha.

A pesar de esto, aclara que ni ella ni su equipo se quieren centrar exclusivamente en productos de su país natal, sino en ir dejando “algún detallito” para su clientela, compuesta mayoritariamente por universitarios, aunque también quieren ofrecerles una experiencia positiva a todos los vecinos de Esteiro.

El objetivo de Fórum es ofrecer un ambiente tranquilo y una atención agradable Daniel Alexandre

Aunque el negocio sea reciente, Laura Olave confiesa que ya están pensando en incorporar otras alternativas para la carta. “Nos han pedido el chai, un té con especias, así que estamos mirando de ir innovando y elaborar ese tipo de cosas” afirma la empresaria.

Independientemente de los gustos de cada uno, lo que nadie puede negar es que el barrio aumenta su oferta hostelera con la apertura de Fórum, un lugar que según su gerente, es “para todos” y busca una atención “cercana y agradable”, acompañada de productos de calidad.