De Todos los Santos a día de Difuntos, la cita está en los cementerios

Cementerio de Catabois Jorge Meis

Las jornadas Todos los Santos –domingo–, y de Difuntos –lunes– han hecho que los cementerios, ya sean parroquiales o municipales, se conviertan en una cita casi obligada este fin de semana para todos los que tienen a sus seres queridos en alguno de ellos.

Los camposantos se convierten en un vergel de flores que convierten los nichos en jardines verticales, haciendo de estos espacios lugares llenos de cariño y respeto.

Las floristerías apuraron sus ventas hasta el último momento y muchas de ellas apuntaron que, aunque los crisantemos se dispensaron hasta el mismo sábado, las plantas, por ejemplo, casi se agotaron hace ya días, señalando que cada vez la gente es más previsora en reservar sus adornos florales.

Para facilitar los accesos al cementerio municipal de Catabois, dado su tamaño y su ubicación, se dispuso un operativo de tráfico que facilitó la entrada, creando un carril además de los habituales, con el fin de que los coches que no hacían parada en el camposanto circulasen por uno de ellos y los que lo tenían como destino, por el otro, evitando así embotellamientos en una jornada, que si bien fue de afluencia masiva, lo hizo paulatinamente a lo largo del día.

Dispositivo de tráfico en Catabois Jorge Meis

Este domingo, jornada de Todos los Santos las escenas volverán a repetirse, aunque muchos visitarán a sus muertos con las tumbas ya engalanadas.

Además de las misas dominicales, son varios los municipios que celebran algún acto litúrgico en el propio cementerio, tanto hoy como mañana, aunque en la comunidad gallega sea día laborable.

Así, en Catabois, el obispo de la Diócesis, Fernando García Cadiñanos, oficiará la eucaristía en el camposanto a las 17.00 horas, tanto este domingo como mañana lunes.

También en el cementerio de O Cadaval –Piñeiros– habrá misa, a las 17.00 horas en el propio lugar, del mismo modo y a la misma hora que en el camposanto municipal de Fene. En el cementerio de la parroquia de Santa María de Sillobre habrá un responso el día de Difuntos, a las 15.45 y a las 16.00 horas