Xaquín Marín y Siro López ganan el Premio Otero Pedrayo 2026 por su labor cultural

Reunión del jurado de esta edición, en el Pazo de Mariñán de Bergondo Cedida

Una vez reunido el jurado del Premio Otero Pedrayo 2026 en el Pazo de Mariñán, en Bergondo, que en esta edición convoca la Diputación de A Coruña siguiendo el carácter rotatorio del certamen, se acordó por mayoría la concesión de este galardón a los humoristas gráficos Xaquín Marín y Siro López, ambos de la comarca de Ferrolterra, así como a Xosé Lois ‘Carrabouxo’. Con esta selección, se reconoce el trabajo de “50 anos publicando unha viñeta diaria, sendo, por tanto, cronistas da historia de Galicia” de las últimas décadas.

De esta manera destacó la labor de los tres elegidos el ilustrador Manel Cráneo, que fue designado por la institución provincial como uno de los miembros del equipo rector, que reconoce así “o valor indiscutible do humor gráfico como contribución á cultura”.

Xaquín Marín, Siro López y Xosé Lois ‘Carrabouxo’ se suman ahora a la histórica lista de uno de los premios más relevantes del panorama gallego, recogiendo el testigo de galardonados en recientes ediciones como son la Coral Polifónica de Pontevedra (2025), Coral Ruada (2024), Darío Villanueva (2023), Ángel Carracedo (2022) y Rosario Álvarez y Menchu Lamas (2021).

El Premio Otero Pedrayo cuenta con una dotación económica de 16.000 euros, una cuantía que aportan en conjunto las cuatro diputaciones provinciales y la Xunta de Galicia.

Jurado

La reunión en el Pazo de Mariñán estuvo presidida por el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, y de la vicepresidencia se encargó la diputada de esta misma área, Natividade González. Asimismo, participaron en calidad de vocales y en representación de las distintas instituciones César Fernández (Ourense), Ruth González (Pontevedra), Sol Agra (A Coruña) y Valentín García (Xunta).

Por parte del ámbito académico y científico también intervinieron Ana Cabana, vicerrectora de Cultura, Lingua e Patrimonio da USC; Alfonso Caride, técnico superior de Actividades Culturais da UVigo; Manuel Ferreiro, profesor emérito de Ciencias da Educación de la UDC; María López-Sández, académica de número de la RAG; Pablo S. Otero Piñeyro Maseda, director del Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos, y Eduardo López Pereira, presidente de la Fundación Otero Pedrayo.

Aparte de a Manel Cráneo, las instituciones implicadas designaron también al poeta Luis González Tosar, al historiador y catedrático emérito de la UVigo Jesús de Juana López y a la técnica de gestión cultural de la Diputación pontevedresa Begoña Fernández. Junto a estos, actuó como secretaria Manuela Muñiz, jefa del Servizo de Cultura, Igualdade e Dereitos civís de la institución coruñesa.