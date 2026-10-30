O documental sobre a candorca ibérica ‘Espartes’ celebra en Ferrol a súa estrea en Galicia
Como escenario da proxección seleccionouse o Museo de Historia Natural
‘Espartes: crónicas de la orca ibérica’ é o documental producido por Sea Shepherd France que este venres 30 se estreou en Galicia, proxectándose no auditorio do Museo de Historia Natural de Ferrol. A SGHN, da que depende esta institución, en colaboración coa Cemma, presentaron esta película escrita e dirixida por Marc Nieto e Thomas Le Coz, que conta coa voz narradora en español do popular actor José Coronado.
Antes do visionado da peza e despois, interviñeron os investigadores Alfredo López e Mónica González, membros da Cemma/GTOA, que leva rexistro das interaccións e avistamentos de candorcas dende que, no ano 2020, comezou unha problemática que foi mediatizada no mundo enteiro. Precisamente, a través das voces de distintas persoas expertas que aparecen nesta obra acláranse moitas das intrigas que suscita.