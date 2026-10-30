Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Estreno en Galicia

O documental sobre a candorca ibérica ‘Espartes’ celebra en Ferrol a súa estrea en Galicia

Como escenario da proxección seleccionouse o Museo de Historia Natural

Redacción Ferrol
30/10/2026 23:04
Museo de Historia Natural, estrea en Galicia do documental sobre a orca ibérica Espartes
Estrea en Galicia do documental sobre a candorca ibérica Espartes
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

‘Espartes: crónicas de la orca ibérica’ é o documental producido por Sea Shepherd France que este venres 30 se estreou en Galicia, proxectándose no auditorio do Museo de Historia Natural de Ferrol. A SGHN, da que depende esta institución, en colaboración coa Cemma, presentaron esta película escrita e dirixida por Marc Nieto e Thomas Le Coz, que conta coa voz narradora en español do popular actor José Coronado.

Antes do visionado da peza e despois, interviñeron os investigadores Alfredo López e Mónica González, membros da Cemma/GTOA, que leva rexistro das interaccións e avistamentos de candorcas dende que, no ano 2020, comezou unha problemática que foi mediatizada no mundo enteiro. Precisamente, a través das voces de distintas persoas expertas que aparecen nesta obra acláranse moitas das intrigas que suscita.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620