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Ferrol

Más problemas en la estación de autobuses: otra vez cerrada a primera hora y sin iluminación

La Xunta dice que la semana que viene la puerta ya estará automatizada

Redacción Ferrol
30/10/2026 19:05
estación de autobuses
Acceso peatonal de la estación, en una imagen de archivo
Jorge Meis
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Lejos de disminuir, los problemas en la estación de autobuses persisten y, en algún caso, empeoran. Este viernes a primera hora de la mañana, los pasajeros que iban a coger un bus se encontraron con las puertas cerradas, por lo que, como ya ocurrió otras veces, tuvieron que acceder en la zona de tránsito de los buses, con el riesgo que eso conlleva. Además, según informa un usuario, no había luz y la limpieza de la instalación “brilla por su ausencia”.

Tras conocer estos hechos, la Consellería de Presidencia apunta que se han realizado “varias inspeccións nas últimas semanas” para comprobar “o funcionamento da estación e analizar as posibles incidencias rexistradas. Unha vez avaliados os resultados e no caso de constatar incumprimentos por parte da empresa concesionaria, iniciaranse os correspondentes expedientes de penalidades contractuais”.

Además, insiste en que la automatización de las puertas ya está finalizada y prevé que el nuevo mecanismo esté “operativo ao longo da vindeira semana”. En lo que respecta a la falta de luz, la Xunta dice que esta semana se registró un problema eléctrico “que a empresa concesionaria está analizando e reparando durante estes días”. 

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