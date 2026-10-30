Los trabajos de mejora de Real comienzan con el marcado de los puntos en los que se actuará

Marcas de pintura en la calle Real Daniel Alexandre

Los técnicos de la empresa adjudicataria de las obras de actualización de la iluminación y cambio del mobiliario de la calle Real comenzaron esta semana con la señalización de los puntos en los que se intervendrá.

Como se recordará, la inversión supera los 318.000 euros y se centra en el tramo de la vía entre las plazas de Amboage y Armas. Así, se sustituirán las actuales luminarias por equipos de tecnología LED de 57,6 vatios de potencia unitaria. Desde el Concello se precisa que se van a mantener los 17 puntos de luz existentes, que están instalados en soportes de fachada, con la idea de “conservar a configuración actual da rúa e evitar a colocación de novos elementos nas beirarrúas”.

Una de las ventajas del cambio de iluminación es la reducción de la factura eléctrica. Con la disminución de la potencia instalada hasta los 0,97 kW, el Concello ahorrará un 85,73% con respecto a la instalación actual, además de “mellorarse a calidade da iluminación e reducirse o impacto ambiental”, explicó el alcalde, José Manuel Rey Varela, en agosto, cuando anunció la adjudicación de unos trabajos que están incluidos en el convenio de colaboración entre Concello y la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

Otro de los cambios que se producirán con las obras es el soterramiento de los cruces aéreos de las instalaciones, eliminando así el cableado visible, una medida que redundará en la “mellora da estética urbana”. Por otro lado, se renovará el mobiliario urbano, instalándose bancos de diseño ergonómico –ahora no hay ninguno en este tramo, a diferencia de lo que ocurre en el que conecta Armas y plaza de España–, maceteros, jardineras, carteles de bienvenida al barrio y puntos de recogida de excrementos caninos. Todo el equipamiento será desmontable “para non interferir no itinerario peonil”.