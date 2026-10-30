La Autoridad Portuaria registra 21 solicitudes de amarre de cruceros para la próxima temporada

Crucero en Curuxeiras Daniel Alexandre

Cuando todavía faltan dos escalas para que concluya la temporada de cruceros de 2026 –el ‘Ambition’, el 7 de noviembre, y el ‘Ambience’, el primero de diciembre–, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ya ha recibido para el año que viene un total de 21 solicitudes de amarre de buques de pasaje.

Son una más que las de este año, si no hay cambios de última hora, el último en el que el organismo que preside José Antonio Álvarez Vidal asume la gestión de este tráfico. Como se anunció hace unos meses, la multinacional Global Ports Holding es la concesionaria de la nueva terminal y su intención, ratificada en la feria de cruceros más importante de Europa, la Seatrade Cruise Med que se celebró en Las Palmas en septiembre pasado, es que en la primavera de 2027 comience a funcionar la terminal en la dársena de Curuxeiras, más concretamente en la explanada del espigón exterior del puerto interior, detrás de la lonja, la misma zona que se utiliza en la actualidad para el desembarque y embarque de los turistas que visitan la ciudad por barco.

En estos momentos, la concesionaria, que es una de las empresas líderes del sector, con presencia en 32 puertos de 19 países y con un volumen de pasajeros anual que ronda los 22 millones, está en la fase de obtención de los permisos necesarios para poder levantar la terminal.

Las instalaciones tienen una superficie de 960 metros cuadrados, aunque se desarrollará en dos fases. En la primera, dispondrá de una parcela de la mitad –480 metros cuadrados– para ejecutar la terminal que se ampliará, en una segunda etapa, una vez que el muelle esté plenamente operativo para el atraque de buques de crucero de grandes esloras. Además, habrá una segunda instalación móvil para las ocasiones en que los atraques se realicen lejos del edificio principal.

La terminal será de uso abierto a todas las navieras, consignatarias y prestadores del servicio portuario de pasaje. Además, con las nuevas instalaciones, será viable que Ferrol sea punto de origen y final de los cruceros, y no solamente una escala intermedia, como ocurría hasta el momento. La idea, a medio plazo, es triplicar las escalas.