Ketty Garat será la pregonera de la Semana Santa ferrolana

Ketty Garat en la presentación libro "Todos los hombres de Sánchez" en el teatro Jofre Jorge Meis

La periodista Enriqueta Garat Loureiro, más conocida como Ketty Garat, será la pregonera de la Semana Santa de Ferrol 2027, que este año tiene lugar entre el 21 y el 28 de marzo.

La Junta General de Cofradías y Hermandades le ha confiado a esta ferrolana afincada en Madrid este acto, que está fijado para el 13 de marzo a las 19.00 horas y el escenario será, una vez más, el del teatro Jofre.

Ketty Garat (Ferrol, 1982) estudió periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y ha trabajado en Libertad Digital, esRadio y The Objective, especializándose en la información parlamentaria y política. En junio del presente año se incorporó a la redacción del diario ABC como adjunta a la Dirección en el área de investigación. Es tertuliana habitual en espacios televisivos como 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco), 'La brújula' y 'Por fin' de Onda Cero, 'Horizonte' de Cuatro, y 'Diario de la noche', de Telemadrid, así como en otros medios entre los que está la Televisión de Galicia.

Es autora de dos libros, 'Bajo las alfombras del Congreso' (2012) y 'Todos los hombres de Sánchez' (2026) y el pasado 30 de junio estuvo en Ferrol presentando el segundo de ellos.

Ha recibido el Premio APM al Mejor Periodista de 2025, otorgado por la Asociación de la Prensa de Madrid, y el Premio Encarna Sánchez de Comunicación de la Academia Española de la Radio.