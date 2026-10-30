Industria financia mejoras en los buques de aprovisionamiento 'Patiño' y 'Cantabria'

El 'Cantabria', en el Arsenal Jorge Meis

El Ministerio de Industria y Turismo prestará a interés cero cerca de 2.200 millones de euros a Navantia para el desarrollo de tres programas de Defensa entre este año y 2031 que afectarán a la actividad naval y militar en la ría de Ferrol.

La financiación se ha tramitado a través de un real decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado, dando continuidad así a un mecanismo que ya se empleó el año pasado con otros Programas Especiales de Modernización –PEM– en los que entraron, por ejemplo, las fragatas de la clase ‘Álvaro de Bazán’ y también la construcción de un nuevo Buque de Aprovisionamiento en Combate –BAC– que en un futuro no muy lejano sustituirá al ‘Patiño’, que ya lleva treinta años de servicio a la Armada.

Precisamente este BAC y su “hermano pequeño”, el ‘Cantabria’, tendrán protagonismo en los planes que obtienen los recursos económicos necesarios para su ejecución.

Además, el acuerdo da un impulso al programa de construcción de la European Patrol Corvette –EPC–, una escuadra de seis unidades que se construirá en los astilleros que Navantia tiene en el sur, en concreto en San Fernando, pero que tendrían su base en Ferrol, en concreto en la estación naval de A Graña.

El contrato de prefinanciación más potente en términos económicos –1.786 millones– es el de las corbetas. Se trata de un programa que se desarrolla en el marco de las iniciativas de la Unión Europea –España, Francia, Grecia e Italia fueron los impulsores, y Noruega y Dinamarca también se han integrado– en materia de cooperación y defensa para dotarse de una plataforma naval “de nueva generación”. Hace ya algún tiempo que se viene hablando de esta posibilidad, pero hasta el momento no se ha pasado de la fase de diseño.

Cada Estado participante tiene su propia variante, en el caso de España, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Armada. Se construirán seis unidades, que tendrán integrados los “sistemas nacionales de mando y control embarcados de la Armada, medios aéreos y vehículos no tripulados. En este sentido, los sistemas que se incorporarán serán los que ya forman parte de la nueva generación de fragatas, las F-110, que se fabrican en Navantia: el sistema de combate Scomba, el integrado de control de plataforma, el de control de comunicaciones y tecnologías como el gemelo digital.

Con este programa de sello europeo, el Ministerio de Defensa podrá disponer de una plataforma naval “con un elevado grado de comunalidad dentro del proyecto Pesco”, pero también las capacidades de vigilancia marítima, protección de infraestructuras críticas, control de espacios marítimos, escolta y guerra antisubmarina en escenarios de alta intensidad, sobre la base de la reducción de la dependencia exterior y el refuerzo de la autonomía estratégica nacional y europea en el ámbito naval militar, un aspecto en el que las autoridades inciden públicamente, como el pasado martes hizo el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, en la botadura de la fragata ‘Roger de Lauria’.

Dejando a un lado el programa de modernización y evolución de los cazaminas de la clase ‘Segura’, con base en Cartagena –210 millones en créditos–, el tercero que forma parte de la relación de inversiones que contarán con préstamos a interés cero del Ministerio de Industria afecta a diferentes barcos. De este grupo forman parte los dos buques de asalto anfibio, el ‘Galicia’ y el ‘Castilla’, que tienen su base en Rota, las seis unidades de Acción Marítima, la primera serie de los submarinos S-80, y los dos Buques de Aprovisionamiento en Combate –BAC–, con base en el Arsenal militar y parte de la 31ª Escuadrilla de Escoltas, junto con las cinco fragatas F-100.

Este contrato, que contará con 200 millones de prefinanciación por parte de Industria, es muy probable que se divida en diferentes órdenes de ejecución por parte del Ministerio de Defensa.

En lo que respecta al ‘Patiño’ y al ‘Cantabria’, el objetivo de este programa es “recuperar la capacidad operativa de las estaciones de aprovisionamiento en la mar” y diferentes sistemas de plataforma y habitabilidad, con la idea de alargar el horizonte operativo del primero de ellos hasta el 2030 –fecha en la que debería ser relevado por el nuevo que se está construyendo en Navantia Ferrol– y asegurar la operatividad del ‘Cantabria’, que entró en servicio en 2010 hasta la denominada modernización de media vida prevista “a partir de 2032”.