El PSOE valora la actuación en Narón que concluyó con ocho detenidos por narcotráfico

Juzgado de Ferrol Emilio Cortizas

La operación antidroga que se desarrolló esta semana en el concello de Narón y otros puntos de la provincia se saldó con la detención de ocho personas, para las que se decretó el ingreso en prisión provisional.

La actuación de las fuerzas de seguridad del estado, Guardia Civil, Servicio de Vigilancia Aduanera y Justicia fueron claves a la hora de desarrollar con éxito la actuación contra el narcotráfico.

Reconocimiento

Precisamente esta labor fue puesta en valor por el PSOE provincial, trasladando “o noso recoñecemento aos profesionais que traballan cada día para combater o narcotráfico e garantir a seguridade da cidadanía”.

Los socialistas aseguran que operaciones como esta “demostran a importancia de contar con medios, coordinación e unha actuación policial e xudicial firme e continuada contra estas organizacións criminais”.

En este sentido, el PSOE recuerda que el pasado mes de octubre alcaldes y portavoces socialistas de Ferrolterra, Eume y Ortegal se reunieron con el delegado de Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, con la presencia, además, del presidente de la Diputación, Valentín González, y el secretario xeral provincial del PSOE, Bernardo Fernández, para trasladar su preocupación por la presencia de narcotráfico en la comarca, reclamando, asimismo, medidas concretar para combatirlo. Reclamaban así la creación de una Unidad de Prevención e Reacción de la Policía Nacional de Ferrol-Narón y una mayor vigilancia de los puntos de venta.

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El PSOE insiste en que la lucha contra el narcotráfico debe prestar especial atención a las estructuras económicas –blanqueo de capital– que sostienen estas organizaciones y mantienen su compromiso de “seguir reclamando a todas as administracións os recursos necesarios para combater esta situación”.