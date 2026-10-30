El ferrolano Pedro Rico sale ileso de la tragedia ferroviaria de Urda

El doctor ferrolano, Pedro Rico Cedida

La tragedia vivida en Urda, Toledo, que en unos minutos segó la vida de decenas de personas, dejó también en la memoria de los supervivientes imágenes y situaciones que no podrán olvidar.

El azar hizo que viajar en uno u otro vagón marcase la diferencia en el accidente ferroviario e, incluso, entre los pasajeros que ese día se subieron al tren y ocuparon un asiento del vagón más afectado hay quien, afortunadamente, puede contarlo y sobre todo, salir ileso del siniestro.

Este es el caso de un ferrolano que viajó en la fatídica fecha, el médico y director general de la compañía sanitaria Vithas, Pedro Rico, que logró salvar su vida y no dudó en ayudar en todo lo que pudo, aportando además su experiencia como médico.

Él mismo narra en sus redes sociales lo difícil que es expresar sus sentimientos y que las palabras de condolencia y solidaridad "suenan huecas, pero son las únicas que puedo expresar hacia las víctimas y quienes las lloran".

Como médico, explica que "tu vocación de servicio te lleva a intentar ayudar a los que te rodean, pero el estado de conmoción y shock y el dramatismo de todo lo que te rodea, te deja bloqueado, sin saber por dónde empezar a ayudar". Además, lo que más le duele, es contar con un amigo entre los desaparecidos.

El doctor ferrolano se muestra agradecido "de corazón" a todos los que le han hecho llegar su afecto y recuerda, asimismo que esta tragedia sacó también, una vez más, lo mejor de cientos de personas: los vecinos de las poblaciones cercanas, los pasajeros y tripulantes de los trenes que estaban en condiciones de ayudar y, por supuesto, de los servicios de emergencias, sanitarios, policías, guardia civiles, bomberos, trabajadores ferroviarios y alcaldes.

Como escribió Antonio Machado, recuerda el director general de Vithas, todos los que ayudaron, como una única persona, encarnan lo que llamamos humanidad, "ser, en el buen sentido de la palabra, bueno".