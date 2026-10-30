El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé estará este sábado en el Cantón de Molíns
Participará en una mesa informativa con los candidatos provinciales de la formación al Congreso y Senado
El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé visitará este sábado Ferrol para participar en una mesa informativa que la formación instalará en el Cantón de Molíns para dar a conocer sus propuestas de cara a los comicios generales que se celebrarán el 29 de noviembre.
El acto está previsto para las 13.00 horas y Buxadé, que es una de las referencias del partido que preside Santiago Abascal, acompañará a los candidatos al Congreso y al Senado de la provincia de A Coruña.
Se espera una fuerte presencia policial en la zona, teniendo en cuenta los antecedentes de la semana pasada en A Coruña, donde Buxadé también estará hoy. Entonces, una manifestación contra la presencia de Abascal acabó con varias cargas policiales que se saldaron con heridos y detenidos.