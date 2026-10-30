El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé estará este sábado en el Cantón de Molíns

Jorge Buxadé Patricia G. Fraga

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé visitará este sábado Ferrol para participar en una mesa informativa que la formación instalará en el Cantón de Molíns para dar a conocer sus propuestas de cara a los comicios generales que se celebrarán el 29 de noviembre.

El acto está previsto para las 13.00 horas y Buxadé, que es una de las referencias del partido que preside Santiago Abascal, acompañará a los candidatos al Congreso y al Senado de la provincia de A Coruña.

Se espera una fuerte presencia policial en la zona, teniendo en cuenta los antecedentes de la semana pasada en A Coruña, donde Buxadé también estará hoy. Entonces, una manifestación contra la presencia de Abascal acabó con varias cargas policiales que se saldaron con heridos y detenidos.