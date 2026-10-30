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Ferrol

El Concello de Ferrol refuerza la Policía Local con siete nuevos agentes

Se incorporan al servicio tras finalizar su formación en la Axencia Galega de Seguridade Pública

Redacción Ferrol
30/10/2026 13:39
Novos policías locais Ferrol
Los siete agentes, con el jefe de la Policía, el alcalde, el teniente de alcalde y la edila de Seguridade
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La Policía Local cuenta desde hoy con siete nuevos agentes, que este viernes han tomado posesión de su cargo tras finalizar su periodo de formación teórico-práctico en la Academia Galega de Seguridade Pública y también en la ciudad. 

La incorporación de los nuevos funcionarios estaba prevista en la Oferta Pública de Empleo del año 2025. Este 2026, como se recordará, se aprobó una nueva, en este caso en la Mesa Xeral de Negociación del pasado mes de febrero, con el respaldo de los sindicatos CSIF, CCOO y UGT y la abstención de la CIG. En este caso se contempla la contratación de nueve agentes. 

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