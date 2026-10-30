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Ferrol

El BNG reclama una acera en la calle Valenta y la reapertura del ambigú de San Pablo

Asegura que hay riesgo de accidente

Redacción Ferrol
30/10/2026 22:13
BNG vista rúa Valenta
El BNG se reunió con un grupo de vecinos de la zona
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El BNG de Ferrol demanda la construcción de una acera en la calle Valenta, en Catabois, y la reapertura del ambigú del centro cívico de San Pablo, reivindicaciones que trasladan a un gobierno local que adolece de “pasividade”, dice la formación.

El concejal Roberto Montero y la responsable comarcal de la organización nacionalista, Pilar Lozano, visitaron el pasado jueves la zona, donde recogieron las preocupaciones de los vecinos y vecinas, como la “falla de mantemento e limpeza y problemas de conservación das edificacións do barrio”.

En lo que respecta a la calle Valenta, el BNG critica que los bolardos que separan la parte peatonal del tráfico rodado “seguen sen repoñerse” y pide, “como leva facendo desde hai tempo a veciñanza”, la construcción de “dous lombos de asfalto” para disuadir a los conductores de circular a altas velocidades. Además, denuncia que las cabezas de los tornillos de los bolardos rotos “están ao aire, incrementando o perigo de que calquera peón, monopatín ou bicicleta poida sufrir un accidente”.

Por otro lado, Montero exige que se recupere el ambigú de San Pablo porque “reforzaba a cohesión social e axudaba a fomentar a convivencia da veciñanza do barrio”. 

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