El BNG reclama una acera en la calle Valenta y la reapertura del ambigú de San Pablo

El BNG se reunió con un grupo de vecinos de la zona Cedida

El BNG de Ferrol demanda la construcción de una acera en la calle Valenta, en Catabois, y la reapertura del ambigú del centro cívico de San Pablo, reivindicaciones que trasladan a un gobierno local que adolece de “pasividade”, dice la formación.

El concejal Roberto Montero y la responsable comarcal de la organización nacionalista, Pilar Lozano, visitaron el pasado jueves la zona, donde recogieron las preocupaciones de los vecinos y vecinas, como la “falla de mantemento e limpeza y problemas de conservación das edificacións do barrio”.

En lo que respecta a la calle Valenta, el BNG critica que los bolardos que separan la parte peatonal del tráfico rodado “seguen sen repoñerse” y pide, “como leva facendo desde hai tempo a veciñanza”, la construcción de “dous lombos de asfalto” para disuadir a los conductores de circular a altas velocidades. Además, denuncia que las cabezas de los tornillos de los bolardos rotos “están ao aire, incrementando o perigo de que calquera peón, monopatín ou bicicleta poida sufrir un accidente”.

Por otro lado, Montero exige que se recupere el ambigú de San Pablo porque “reforzaba a cohesión social e axudaba a fomentar a convivencia da veciñanza do barrio”.