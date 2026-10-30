As ruínas da casa de Carvalho Calero, testemuña un ano máis do acto polo seu nacemento
Neste 2026 conmemórase o 116 aniversario, cun acto organizado pola Sociedade Cultural Medulio e Artábria
As ruínas da casa natal dunha figura fundamental da cultura e da lingua galegas como foi o profesor e escritor Ricardo Carvalho Calero, na rúa San Francisco de Ferrol Vello, volveron servir este venres 30 de escenografía para o acto conmemorativo do seu nacemento, desta volta no seu 116 aniversario.
Por este motivo, no encontro que organizaron conxuntamente a Sociedade Cultural Medulio e a asociación Artábria, a esixencia da rehabilitación deste edificio histórico foi unha das prioridades, xa que “nom se pode defender a cultura galega enquanto se abandona tanto a língua que lhe dá vida como o património que guarda a sua memoria”.
Así mesmo, a homenaxe incluíu a lectura de textos do autor ferrolán e música elaborada empregando os seus poemas como letras, ademais da tradicional ofrenda floral e o manifesto que leu Antón Cortizas.