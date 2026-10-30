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Diario de Ferrol

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116 Homenaxe a Carvalho

As ruínas da casa de Carvalho Calero, testemuña un ano máis do acto polo seu nacemento

Neste 2026 conmemórase o 116 aniversario, cun acto organizado pola Sociedade Cultural Medulio e Artábria

Redacción Ferrol
30/10/2026 23:02
homenaxe a Carvalho Calero no 116 aniversario do seu nacemento
Homemaxee a Carvalho Calero no 116 aniversario do seu nacemento
Jorge Meis
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As ruínas da casa natal dunha figura fundamental da cultura e da lingua galegas como foi o profesor e escritor Ricardo Carvalho Calero, na rúa San Francisco de Ferrol Vello, volveron servir este venres 30 de escenografía para o acto conmemorativo do seu nacemento, desta volta no seu 116 aniversario.

Por este motivo, no encontro que organizaron conxuntamente a Sociedade Cultural Medulio e a asociación Artábria, a esixencia da rehabilitación deste edificio histórico foi unha das prioridades, xa que “nom se pode defender a cultura galega enquanto se abandona tanto a língua que lhe dá vida como o património que guarda a sua memoria”. 

Así mesmo, a homenaxe incluíu a lectura de textos do autor ferrolán e música elaborada empregando os seus poemas como letras, ademais da tradicional ofrenda floral e o manifesto que leu Antón Cortizas.

Homenaxe a Carvalho Calero, este domingo

Artábria y Medulio recuerdan a Carvalho Calero en el 116º aniversario de su nacimiento

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