Visto para sentencia el juicio de un ferrolano que agredió, violó y trató de matar a su expareja

La Guardia Civil logró detener el intento de asesinato AEIG

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acogió esta semana las dos sesiones del juicio contra un vecino de Ferrol al que se le acusa, entre otros delitos, de agredir, violar y tratar de asesinar a su expareja, contra la que tenía una orden de alejamiento.

Así, la abogada del acusado afirmó antes de la primera de las vistas –que tuvieron lugar el lunes 26 y el miércoles 28– que los hechos que se le imputan “no se corresponden con la realidad” y que, por ello, solicitaría su “libre absolución”. La Fiscalía, por su parte, pide una pena de 32 años de cárcel –que podría descender a 27 de no aplicarse el delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos se remontan a comienzos del mes de julio del pasado 2025, pocos días antes de la celebración de otro juicio entre el encausado y la víctima por malos tratos –y por el cual el primero tenía una orden de alejamiento–. Ambos, según detalla el escrito de calificación, acordaron reunirse en el domicilio en el que tenía arrendada una habitación el primero para hablar sobre el procedimiento.

Sin embargo, poco después de que el casero y su familia se fueran a la cama, el hombre arrebató el teléfono a la mujer para leer las conversaciones con su letrada y la Policía. Posteriormente, la golpeó en repetidas ocasiones y la violó, para acto después ingerir una gran cantidad de ansiolíticos y quedarse dormido. Ya por la mañana la situación volvió a repetirse, tratando incluso el encausado de tirar al vacío a la víctima por la terraza, acto que fue evitado por el casero.

El hombre, en ese punto, cogió dos cuchillos de la cocina y amenazó a todos los presentes, además de intentar estrangular a su expareja hasta en dos ocasiones hasta la llegada de la Guardia Civil, siendo detenido dos días más tarde.