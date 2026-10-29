Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Visto para sentencia el juicio de un ferrolano que agredió, violó y trató de matar a su expareja

La defensa del encausado insiste en que los hechos imputados "no se corresponden con la realidad"

Redacción Ferrol
29/10/2026 22:14
La Guardia Civil logró detener el intento de asesinato
AEIG
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acogió esta semana las dos sesiones del juicio contra un vecino de Ferrol al que se le acusa, entre otros delitos, de agredir, violar y tratar de asesinar a su expareja, contra la que tenía una orden de alejamiento.

Así, la abogada del acusado afirmó antes de la primera de las vistas –que tuvieron lugar el lunes 26 y el miércoles 28– que los hechos que se le imputan “no se corresponden con la realidad” y que, por ello, solicitaría su “libre absolución”. La Fiscalía, por su parte, pide una pena de 32 años de cárcel –que podría descender a 27 de no aplicarse el delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos se remontan a comienzos del mes de julio del pasado 2025, pocos días antes de la celebración de otro juicio entre el encausado y la víctima por malos tratos –y por el cual el primero tenía una orden de alejamiento–. Ambos, según detalla el escrito de calificación, acordaron reunirse en el domicilio en el que tenía arrendada una habitación el primero para hablar sobre el procedimiento.

Sin embargo, poco después de que el casero y su familia se fueran a la cama, el hombre arrebató el teléfono a la mujer para leer las conversaciones con su letrada y la Policía. Posteriormente, la golpeó en repetidas ocasiones y la violó, para acto después ingerir una gran cantidad de ansiolíticos y quedarse dormido. Ya por la mañana la situación volvió a repetirse, tratando incluso el encausado de tirar al vacío a la víctima por la terraza, acto que fue evitado por el casero.

El hombre, en ese punto, cogió dos cuchillos de la cocina y amenazó a todos los presentes, además de intentar estrangular a su expareja hasta en dos ocasiones hasta la llegada de la Guardia Civil, siendo detenido dos días más tarde.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620