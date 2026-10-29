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Conferencia

Una nueva conferencia en el Aula UNED Ferrol: ‘El Nilo, el río de la vida y de la muerte en el Antiguo Egipto’

La charla correrá a cargo de la arqueóloga María J. Loira

Redacción Ferrol
29/10/2026 12:55
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La doctora en arqueología María J. Loira impartirá este viernes 30, a las 19.00 horas en el Aula UNED Ferrol (calle María 52-54), la conferencia ‘El Nilo, el río de la vida y de la muerte en el Antiguo Egipto’, una iniciativa que se podrá seguir tanto presencialmente como en línea, ya sea en directo o en diferido, en cualquier caso de manera completamente gratuita, aunque con necesidad de inscribirse previamente.

María J. Loira Enríquez, que es profesora tutora del grado en Geografía e Historia y en Historia del Arte en el centro UNED de A Coruña, se centrará en esta sesión en la trascendencia del curso del Nilo para la civilización egipcia a lo largo de milenios, atendiendo a aspectos económicos, políticos y defensivos, así como a la dimensión religiosa, simbólica y cultural del río.

Las personas interesadas en aprovechar esta ponencia, ya formen o no parte del alumnado de la UNED, pueden apuntarse a través de la página web de Extensión Universitaria.

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