Una nueva conferencia en el Aula UNED Ferrol: ‘El Nilo, el río de la vida y de la muerte en el Antiguo Egipto’

UNED curso de romanización en Ferrol Daniel Alexandre

La doctora en arqueología María J. Loira impartirá este viernes 30, a las 19.00 horas en el Aula UNED Ferrol (calle María 52-54), la conferencia ‘El Nilo, el río de la vida y de la muerte en el Antiguo Egipto’, una iniciativa que se podrá seguir tanto presencialmente como en línea, ya sea en directo o en diferido, en cualquier caso de manera completamente gratuita, aunque con necesidad de inscribirse previamente.

María J. Loira Enríquez, que es profesora tutora del grado en Geografía e Historia y en Historia del Arte en el centro UNED de A Coruña, se centrará en esta sesión en la trascendencia del curso del Nilo para la civilización egipcia a lo largo de milenios, atendiendo a aspectos económicos, políticos y defensivos, así como a la dimensión religiosa, simbólica y cultural del río.

Las personas interesadas en aprovechar esta ponencia, ya formen o no parte del alumnado de la UNED, pueden apuntarse a través de la página web de Extensión Universitaria.