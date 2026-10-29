Un cortocircuito en un microondas provoca un pequeño incendio en una vivienda del Ensanche A, en Ferrol

Profesionales del parque de bomberos de Ferrol en el lugar del suceso Cedida

Los profesionales del parque municipal de bomberos de Ferrol tuvieron que desplazarse esta tarde hasta el barrio del Ensanche A a causa de un pequeño incendio en una vivienda. Según informaron tanto fuentes municipales como del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el suceso se registró escasos minutos antes de las 15.00 horas en uno de los apartamentos del inmueble situado en el número 10-12 de la calle Deporte.

La incidencia, como explicó posteriormente el Concello, se produjo en la cocina del domicilio, cuando un cortocircuito en el microondas provocó que este se incendiase. Así, un particular el que alertó a la central autonómica, informando de una gran cantidad de humo saliendo de la vivienda. De este modo, desde el 112 se movilizó hasta el punto a los efectivos del servicio de extinción de Ferrol, así como de la Policía Nacional y Local (también se avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero no se solicitó una ambulancia hasta que los primeros iniciaron el despliegue).

No obstante, como puntualizó el Centro Integrado, cuando los bomberos llegaron al lugar del incendio comprobaron que el mismo ya estaba apagado (el interior del electrodoméstico se quemó, pero no llegó a combustionar del todo), por lo que únicamente tuvieron que ventilar el edificio. Igualmente, tras requerirse su presencia, el 061 movilizó una unidad asistencial, que prestó atención 'in situ' a dos personas afectadas por la inhalación de humo, pero que no tuvieron que ser trasladadas.