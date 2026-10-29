Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Suceso

Un cortocircuito en un microondas provoca un pequeño incendio en una vivienda del Ensanche A, en Ferrol

A su llegada al punto, los bomberos solo tuvieron que ventilar el inmueble

J. Guzmán
J. Guzmán
29/10/2026 19:28
Profesionales del parque de bomberos de Ferrol en el lugar del suceso
Profesionales del parque de bomberos de Ferrol en el lugar del suceso
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los profesionales del parque municipal de bomberos de Ferrol tuvieron que desplazarse esta tarde hasta el barrio del Ensanche A a causa de un pequeño incendio en una vivienda. Según informaron tanto fuentes municipales como del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el suceso se registró escasos minutos antes de las 15.00 horas en uno de los apartamentos del inmueble situado en el número 10-12 de la calle Deporte.

La incidencia, como explicó posteriormente el Concello, se produjo en la cocina del domicilio, cuando un cortocircuito en el microondas provocó que este se incendiase. Así, un particular el que alertó a la central autonómica, informando de una gran cantidad de humo saliendo de la vivienda. De este modo, desde el 112 se movilizó hasta el punto a los efectivos del servicio de extinción de Ferrol, así como de la Policía Nacional y Local (también se avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero no se solicitó una ambulancia hasta que los primeros iniciaron el despliegue).

No obstante, como puntualizó el Centro Integrado, cuando los bomberos llegaron al lugar del incendio comprobaron que el mismo ya estaba apagado (el interior del electrodoméstico se quemó, pero no llegó a combustionar del todo), por lo que únicamente tuvieron que ventilar el edificio. Igualmente, tras requerirse su presencia, el 061 movilizó una unidad asistencial, que prestó atención 'in situ' a dos personas afectadas por la inhalación de humo, pero que no tuvieron que ser trasladadas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620