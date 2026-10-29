Trasladado un hombre de 80 años tras ser atropellado en un paso de peatones de Catabois

El hombre fue trasladado en ambulancia al CHUF Emilio Cortizas

Un vecino de Ferrol de 80 años tuvo que ser trasladado al hospital al resultar herido leve en un atropello en la carretera de Catabois. Según relataron tanto fuentes municipales como del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el suceso se registró en torno a las diez de la mañana en el paso de peatones que atraviesa el mencionado vial entre la floristería El Castillo y el taller Vía Norte.

Tal y como refleja el informe de la Policía Local, en accidente se produjo cuando la conductora involucrada, que se había detenido en el acceso, reanudó la marcha sin percatarse de que el hombre había comenzado a atravesar la calzada. A consecuencia del impacto, el vecino resultó herido leve, estando consciente en todo momento.

Así, tras recibir el aviso por parte de un particular, la central autonómica movilizó hasta el punto una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y efectivos de la Policía Local. De este modo, tras realizar una primera atención en el lugar del atropello, el personal médico trasladó al herido al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).