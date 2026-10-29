Recetas gourmet para lucirse en Navidad sin tener tiempo, en La Tienda de Loli del mercado de Ferrol

Loli Neira se reparte entre dos puestos contiguos, uno dedicado a productos selectos y otro al bacalao Cedida

Al mismo tiempo que del puesto de Mercabacalao del mercado central de Ferrol no para de salir “el lomo sin espina, que es el rey de las ventas siempre, y los cogotes”, destaca Loli Neira, la placera da salida, particularmente desde estas fechas, a la cuidada selección de productos que vende en el mostrador contiguo. “Ya hay gente que empieza a pensar en los platos de la Navidad, aún no estamos en noviembre pero ya están dándole vueltas”, por lo que en plena temporada de caza recomienda las latas de perdices y codornices escabechadas, “un plato muy delicado y muy rico” para servir estas fiestas.

En La Tienda de Loli disponen de conservas gourmet como las de carrillada de cerdo con salsa de vino tinto o de migas de perdices, “que se usan muchísimo para las ensaladas”, apunta la profesional, recordando que las latas de muslos de pato en confit se pueden encontrar de una o cuatro unidades, y por encargo también de 10.

Menú completo

Se trata solamente de algunas de las opciones que permiten ahorrar tiempo en la cocina sin renunciar a la calidad, que incluso pueden formar un menú completo sin salirse prácticamente del puesto. Uno de estos primeros platos preferidos para Loli sería el salpicón, que se puede preparar con una de las bandejas de medio kilo de carne de centollo y buey cocinado, “se le añade una cebollita y cinco huevitos cocidos troceados, aceite y vinagre, preparado mejor desde el día anterior”, sugiere, recordando también la disponibilidad de vieiras de media concha y carne de vieiras con coral congeladas.

De la misma manera que en el anterior caso, incluyendo ingredientes únicamente naturales, Loli Neira propone un segundo bocado “muy delicado y muy rico para Navidad” como son los muslitos de pato en conserva, que vienen en latas preparadas para “poner al horno, dejar que se dore la piel y consumir, con una ensalada de uvas o una crema de castañas”.