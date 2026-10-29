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Ferrol

La sala de conciertos La Room ofrece este fin de semana cuatro propuestas musicales

Este viernes actúan Chemical Addicts y Manopuesta

Redacción Ferrol
29/10/2026 22:59
O traballo de DjMil figura en temas de Sumrrá, unha banda ben coñecida no Jazz de Ría
DJMil actúa este sábado en la sala ferrolana
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La sala ferrolana La Room –calle del Sol, 142– ofrece el fin de semana de Difuntos cuatro citas musicales. Así, este viernes habrá doblete, primero con los lucenses Chemical Addicts –22.45 horas– y, acto seguido, con los locales Manopuesta. La entrada cuesta cinco euros.

El sábado también hay dos actuaciones, a cargo de Tangomango y DJMil, a las 22.15 horas, al mismo precio.

Chemical Addicts hacen metal-punk melódico. Francisco Tabo y Manu Souto formaron la banda en verano de 2023 y, tras varios cambios, incorporaron a Rubén Reval, Tom Santos y Vivi Lorenzo. Sus letras tienen mensajes sociales y políticos, pero “sen bandeira: criticamos o que consideramos criticable, veña de onde veña, sen servir a ideoloxías nin sigla”. Tras ellos saldrán al escenario de la sala ferrolana Manopuesta, integrado por los hermanos Carlos y Pedro Sobrín.

El sábado el menú es a base de Tangomango y DJMil, que llegan a Ferrol en el marco del ciclo Ducia e Pico. Los primeros son ocho músicos que mezclan funk, soul, psicodelia para ofrecer un directo construido alrededor del ‘groove’. Después será el turno del pinchadiscos compostelano, un artista que ha colaborado con algunos de los nombres de más éxito de la música gallega. 

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