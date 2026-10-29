La Festalent se supera en Esteiro: más de 50 empresas ofreciendo oportunidades

La feria se celebró un año más en el pabellón de Esteiro, donde continúa ampliando espacio Jorge Meis

El pabellón municipal de Esteiro se transformó ayer por completo para acoger la cuarta edición de la Festalent, la Feira de Empresas e Talento que, con el apoyo de la Xunta, reunió a más de 50 firmas, asociaciones y otras entidades en el área del Campus Industrial de Ferrol. Algunos de estos protagonistas ya tienen en sus plantillas a profesionales que un día fueron alumnas y alumnos universitarios o de FP asistentes al evento, así como público general, que también podía acceder con una simple inscripción, que además daba derecho a disfrutar de actividades como un sorteo de regalos.

En la Festalent se pueden encontrar oportunidades de futuro en diversas entidades, no solamente relacionadas con las demandas mayoritarias, de empleo o prácticas. “Falabamos con algunha das empresas dos doutoramentos industriais, que é unha ferramenta moi importante onde se fai mesmo investigación, pensando en resolver problemas industriais concretos”, destacó el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, aprovechando para trasladar desde la UDC “a nosa solidaridade” con las personas afectadas por el accidente ferroviario de Urda, lamentablemente sucedido en la víspera de esta feria “que xa estaba prevista”.

El rector participó en una visita institucional junto a la vicerrectora del Campus de Ferrol, Igualdade e Responsabilidade Social, Ana Ares, que dio cuenta de la gran evolución de esta iniciativa. “Fixemos a nosa primeira feira no Campus, dunha forma moito máis discreta”, rememora, concluyendo que “ano a ano imos medrando, ao inicio participaban unhas 30 empresas e agora xa pasamos das 50”.

Marcos Míguez, director del Campus Industrial de Ferrol, también se integró en esta comitiva y describió la Festalent como “un dos eventos más importantes do ano, porque xunta nun mesmo día a maior parte dos obxetivos do Campus, que é poñer en contacto ao tecido empresarial da comarca e de fóra co noso estudantado, desde os primeiros cursos para que se afagan ás empresas, cos seus nomes e co que fan” hasta los últimos, ya con el foco puesto en contratos de prácticas o en determinados puestos de trabajo.

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Dependiendo del stand, la afluencia de gente fue variando, destacando algunos ejemplos en los que continuamente se agolpaban personas interesadas en preguntar pero también otros que claramente se ganaban la atención del público, como es el caso de Cogami (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade). Esta organización instaló una ruleta para ofrecer una tirada a cambio de un currículum, en la que se podía obtener desde artículos de merchandising hasta una tarta de Santiago. “Nos pareció una idea chula y vemos que ha tenido éxito”, celebra una de las responsables, Sandy Gómez.

También de interés social, en el puesto de la Fundación ONCE-Inserta se encontraba la consultora de empleo Zaida Fernández, que puede dar cuenta de primera mano de la utilidad de este servicio que “nunca se sabe si en algún momento nos van a necesitar”. En su anterior etapa laboral trabajaba “en una escuela infantil de la Xunta, con la vida resuelta... de repente te viene una incapacidad y gracias a estas entidades siempre tienes una mano que te ayude a buscar otra salida profesional”, a través de la orientación o de las posibles readaptaciones.

Esta localización es idónea para la mayoría de empresas participantes, como es el caso de Norvento Enerxía, según resalta Marta Hermida. “Cada año vemos más afluencia”, apunta la profesional, trasladando que “hemos incorporado personas que son de ingenierías eléctricas, de diseño industrial y de la parte naval: aunque nos dedicamos a renovables, es una ingeniería que tiene mucha aplicación también con nuestros productos”.

“Estamos buscando perfiles de ingeniería, tanto industrial, de diseño de producto y mecánico”, explica en este mismo sentido Claudia Dopico, de Texas Controls, destacando la escasez que aprecian en cuanto a trabajadores de taller, “tanto para fabricación como de reparación”. Por este motivo, “hemos venido todos los años, al final recibimos alumnos y a día de hoy en plantilla tenemos algunos que continúan con nosotros y vienen de aquí, del Campus de Ferrol, y los conocimos en la feria”.

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Por otra parte, las personas asistentes se pudieron asesorar sobre emprendimiento en puestos como el del Servizo de Emprego de la UDC, que además se compartió con MentorUp, un proyecto de reciente creación que nació de la mano del programa Santander Explorer, tal y como explica su responsable, Astrid Rincones. La creadora aprovechó la ocasión para dar visibilidad a esta nueva plataforma que, en dos meses y medio, ya cuenta con 200 mentores dispuestos a compartir su experiencia con usuarios que buscan asesoramiento o directamente ofertas de empleo, entre otros servicios, “y ahora mismo va a empezar en el mercado estadounidense”, celebra.

Perfiles

En la Festalent se pueden encontrar perfiles de todo tipo, desde estudiantes del Campus Industrial de Ferrol, también alguno egresado, pasando por público general en busca de empleo, y hasta alumnado de Formación Profesional de centros próximos como el CIFP Ferrolterra. Asimismo, incluso viene gente expresamente de otras zonas de Galicia, como es el ejemplo de un grupo de estudiantes del IES Monte Neme (Carballo), en el que se integraba Samuel Mato, uno de tantos participantes especialmente interesados en las vacantes de prácticas de Navantia.

Un caso similar es el de Javier Ordóñez, estudiante del grado en Enxeñaría Naval e Oceánica en la ciudad, que repite por segunda vez en la Festalent. “O ano pasado tiña compañeiros que xa estaban en cuarto e a maioría deles encontraban prácticas ou directamente ao acabalas quedaron a traballar”, explica este habitante de las Rías Baixas, señalando además el interés de encontrarse con empresas como STAC, que tienen sede en su zona.

La feria también es útil para universitarias primerizas como Sofía García que, llegada desde Colombia, lleva tan solo un mes cursando Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais, y se acercó con motivación para “saber en qué puedo trabajar en las distintas industrias, conocer las diferentes empresas que hay en España...”.

Asimismo, Thalía Hernández, que en Cuba trabajaba como profesora en la universidad en la que se graduó, también destaca la Festalent como lugar donde acercarse a los procesos de selección en este país, al que llegó con una beca BEME de la Xunta, como “bisnieta de un gallego”, posibilitando cursar su máster en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Ferrol.

Una conferencia del fundador de Morbo Brand Makers para despedir esta cuarta edición Tras cerrar el pabellón de Esteiro en el turno vespertino, la actividad de la IV Festalent se trasladó al salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, localizado precisamente en el edificio de en frente, donde tuvo lugar la conferencia de clausura, ‘O poder das narrativas’. Esta ponencia corrió a cargo de Pablo Amade, fundador y director creativo de Morbo Brand Makers, que, formado en la Central Saint Martins (Londres), cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito del branding. Para clausurar esta edición, las personas asistentes pudieron comprender durante la sesión cómo las historias llegan a crear significado y contribuyen a dar forma a las marcas, de la mano del director de un estudo independiente que desarrolló proyectos para firmas como Vicio, Sónar, el Real Club Deportivo de A Coruña o el Espanyol de Barcelona, después de haber trabajado para grandes empresas e instituciones de la talla de Coca Cola, Correos o el Museo Guggenheim de Bilbao.