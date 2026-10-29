La caravana de coches de la enseñanza concertada desde A Malata queda aplazada

Una de las movilizaciones de la concertada este curso Cedida

Ante el luto oficial decretado hasta el sábado 31 con motivo del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, las seis organizaciones sindicales con representatividad en la enseñanza concertada que tenían convocadas para hoy, jueves 29, movilizaciones en seis ciudades gallegas, han decidido aplazar estas protestas, entre las que figuraba una en Ferrol.

La caravana de coches que estaba previsto que saliese a las 18.30 horas del aparcamiento de A Malata se pospondrá como "mostra de respecto e solidariedade coas persoas afectadas", tal como comunican desde las entidades convocantes, que aprovechan para trasladar, asimismo "as súas condolencias ás vítimas, familiares e persoas achegadas".

El cambio se comunicará una vez quede cerrada la nueva fecha.