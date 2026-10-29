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Samaín en Pontedeume

La andaina de Samaín inaugura las actividades de ‘Pontedeume, Vila das Lendas’ este viernes

Cine de terror e infantil, talleres y encuentros con escritores o escritoras son algunos de los principales atractivos del programa

Redacción Ferrol
29/10/2026 13:08
Una imagen de Samaín del pasado 2025 en Pontedeume
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Se acerca el festival ‘Pontedeume, Vila das Lendas’, que se estrenará este viernes 30 con la andaina de Samaín que partirá de la biblioteca municipal, a las 18.30 horas, y terminará en la Casa da Cultura, con la participación de personajes relacionados con la Santa Compaña. Hasta este domingo 1 de noviembre, el programa ofrecerá talleres infantiles, encuentros con escitores y escritoras gallegas, pases de cine o actuaciones musicales, entre otros.

Los tres días de actividades se inaugurarán con esta propuesta, en la que estarán implicadas la Asociación Folclórica e Cultural Orballo y el grupo de teatro del IES Breamo, con la bienvenida del alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro y de la concejala de Cultura, Alejandra Bellón.

El programa del día continuará a las 19.00 en la Casa da Cultura, con la charla entre el escritor Pedro Feijoo y Chema Paz Gago ‘Cando unha vida se converte en relato’. En este espacio se proyectará ‘El Exorcista’ a las 22.00 y, antes, a las 20.00 en la biblioteca, será el turno de la película ‘Coco’.

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