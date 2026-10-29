La andaina de Samaín inaugura las actividades de ‘Pontedeume, Vila das Lendas’ este viernes

Una imagen de Samaín del pasado 2025 en Pontedeume Cedida

Se acerca el festival ‘Pontedeume, Vila das Lendas’, que se estrenará este viernes 30 con la andaina de Samaín que partirá de la biblioteca municipal, a las 18.30 horas, y terminará en la Casa da Cultura, con la participación de personajes relacionados con la Santa Compaña. Hasta este domingo 1 de noviembre, el programa ofrecerá talleres infantiles, encuentros con escitores y escritoras gallegas, pases de cine o actuaciones musicales, entre otros.

Los tres días de actividades se inaugurarán con esta propuesta, en la que estarán implicadas la Asociación Folclórica e Cultural Orballo y el grupo de teatro del IES Breamo, con la bienvenida del alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro y de la concejala de Cultura, Alejandra Bellón.

El programa del día continuará a las 19.00 en la Casa da Cultura, con la charla entre el escritor Pedro Feijoo y Chema Paz Gago ‘Cando unha vida se converte en relato’. En este espacio se proyectará ‘El Exorcista’ a las 22.00 y, antes, a las 20.00 en la biblioteca, será el turno de la película ‘Coco’.