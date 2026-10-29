El Supremo confirma la condena de los integrantes de una trama de trata de personas

Los acusados durante el juicio en la Audiencia Provincial en 2025 AEC

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó recientemente el recurso de casación frente la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña contra tres acusados de delitos de tráfico de seres humanos con fin de explotación sexual, inmigración ilegal y tráfico de drogas, entre otros, confirmando así las respectivas penas que en dos de los casos superan los 50 años de prisión.

Los encausados, con relación de parentesco entre ellos –una cuarta persona, hija de una de las implicadas, fue absuelta–, captaban a mujeres en situación de vulnerabilidad, principalmente en Paraguay y Colombia, y las trasladaban a España, donde eran forzadas a ejercer la prostitución en dos pisos situados en Ferrol y Narón. Durante el período que estuvo en funcionamiento la trama, entre los años 2019 y 2023, estas personas controlaban las vidas de las víctimas –el auto de la vista recoge las vivencias de hasta nueve testigos protegidas–, reteniendo su documentación y coaccionándolas diciendo que, si abandonaban estos pisos, la Policía las detendría y las deportaría.

Así, la defensa de los tres enjuiciados alegó ante el Tribunal que en el procedimiento se vulneró su presunción de inocencia, además de disputar, por una parte, que las mujeres estuviesen en situación de vulnerabilidad –afirmando que no se podía probar tal estatus y que incluso una de ellas había accedido a España por cuenta propia– y, por otro, que hubiesen sido forzadas, insistiendo en que podían dejar de ejercer cuando quisieran y que eran libres de abandonar los domicilios en los que tenían que ejercer. Respecto a la primera justificación, basada en la calidad protegida de las víctimas, el organismo considera probados los hechos imputados, señalando que, aun en situación de anonimato, la defensa tenía la capacidad de interrogarlas durante la vista.

En lo referente a su situación en sus países de origen, también rechaza la argumentación, incidiendo en que la propia acción de abandonar su hogar en estas condiciones es prueba más que suficiente de su vulnerabilidad. Por último, considera probado, por las propias acciones de los encausados, que existía una coacción implícita hacia las mujeres.