El ensayo clínico de la vacuna combinada de la gripe y el covid implica a 536 vecinos

Campaña de vacunación en FIMO Daniel Alexandre

Un total de 536 mayores de 65 años pertenecientes al Área Sanitaria de Ferrol han participado ya en el ensayo clínico Combogal, que impulsa la Xunta para evaluar la “mellor estratexia de vacinación fronte á gripe e á covid” y que, en el conjunto de Galicia, ha llegado ya a 4.916 personas.

El estudio, explica la Consellería, se lleva a cabo en todas las áreas sanitarias, en los hospitales de las siete ciudades y también en los comarcales. En las últimas semanas, recuerda la Xunta, se enviaron mensajes con información sobre la iniciativa a alrededor de 730.000 personas de 65 o más años.

En ese sentido, el Sergas explica que la iniciativa se desarrolla en el marco de la campaña ordinaria de vacunación, por lo que en la propia cita para acudir al centro de salud se informa también de la posibilidad de desplazarse al hospital para participar en el estudio.

El objetivo de este programa es comprobar si una vacuna combinada frente a la gripe y al covid reduce el riesgo de hospitalización, complicaciones y muerte asociadas a estas infecciones, en comparación con la administración simultánea de una antigripal de alta dosis y otra frente al covid en inyecciones separadas. La Xunta incide en que la vacuna ya fue testada y autorizada y que lo se busca ahora con este estudio es “determinar a estratexia de protección máis axeitada para a poboación maior”. Además de los SMS enviados, las personas interesadas pueden reservar cita a través de la aplicación Sergas Móbil o en el teléfono habilitado –900 842 217–, que está operativo de 10.00 a 20.00 horas. Habrá huecos disponibles durante los próximos fines de semana –este, el siguiente y el de mediados de noviembre– en los catorce hospitales de referencia y comarcales.

En lo que respecta a la vacunación de este año, el próximo lunes, día 2, empieza para el grupo de embarazadas y, desde el 9, para mayores de 60.