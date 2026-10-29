El Consello de Goberno de la UDC aprueba tres microcredenciales universitarias nuevas en Ferrol

El Consello de Goberno de la UDC se reunió este miércoles 28 Cedida

El Consello de Goberno de la Universidade da Coruña –UDC–, en su reunión celebrada este miércoles 28, además de diseñar la primera Estratexia de Titulacións también aprobó la implantación de tres nuevas microcredenciales universitarias, relacionadas con el ámbito naval y de la defensa, que se desarrollarán en el Campus Industrial de Ferrol.

Dirigidas a la especialización de personal técnico, las formaciones que se incorporarán a la oferta local girarán en torno a la prevención de riesgos laborales en entornos navales, la aplicación del Método de los Elementos Finitos –FEM– para analizar y diseñar estructuras de ingeniería, y la capacitación en herramientas avanzadas para desarrollar proyectos de ingeniería de equipamiento de buques.

Por medio de estas iniciativas, la UDC refuerza la colaboración con el tejido industrial e institucional de la ciudad de Ferrol, además de contribuir a la actualización de las competencias profesionales en sectores estratégicos como son el naval y de la defensa.