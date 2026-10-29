El Concello pone en marcha el dispositivo especial de tráfico por el día de Todos los Santos

El servicio de mantenimiento de zonas verdes acondicionó el entorno del camposanto con motivo de las festividades Daniel Alexandre

Como todos los años, desde el área de Seguridade del Concello de Ferrol se ha puesto en marcha un dispositivo especial de tráfico en Catabois con motivo de las festividades del Día de Todos los Santos y de Difuntos, el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, respectivamente. Así, en previsión de la gran afluencia de gente que se espera que acuda a lo largo del fin de semana al cementerio municipal, el gobierno local ha diseñado una serie de medidas de cara a facilitar la llegada al camposanto, al tiempo que se garantiza una circulación fluida en uno de los principales puntos de acceso al núcleo urbano.

En este sentido, las restricciones, que entrarán en funcionamiento mañana viernes a primera hora y que permanecerán activas hasta la tarde del lunes, serán idénticas a las levantadas el pasado 2025. En cualquier caso, desde la Concejalía se ha señalado que las disposiciones serán de carácter flexible, en tanto a que “adaptaránse á afluencia de vehículos e persoas”, siendo los agentes de la Policía Local los encargados de sopesar en cada momento qué limitaciones se imponen.

Doble carril y aparcamiento

Como se recordará de años anteriores, el estacionamiento en la carretera de Catabois, entre el acceso al camposanto y la glorieta que conecta con el hospital Arquitecto Marcide y la FE-13, estará completamente prohibido, dado que se habilitará en este tramo un carril adicional en dirección a la AG-64, destinando uno a la salida de la ciudad y el otro a la entrada al cementerio. En esta línea, las dos vías adyacentes a la explanada de las instalaciones municipales –la pista parcelaria de Mandiá y el Camiño da Pega– pasarán a ser únicamente de salida, limitándose el estacionamiento a un solo margen, con el objetivo de aliviar el flujo de vehículos en Catabois.

Por último, de cara a asegurar el cumplimiento de estas restricciones, se reforzará la presencia de agentes de la Policía Local en el entorno del camposanto, con cuatro profesionales mañana viernes, seis el sábado y el domingo, y dos el lunes –en todos los casos, salvo en el último, tanto por la mañana como por la tarde–.

Acondicionamiento

Tal y como avanzó la pasada semana el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, el servicio de mantenimiento de zonas verdes ha realizado en los últimos días labores de acondicionamiento tanto en el cementerio municipal como en sus alrededores –concretamente en la glorieta y medianas de Catabois–. Así, se plantaron más de 1.800 crisantemos de diferentes variedades, además de renovarse la señalización del aparcamiento.