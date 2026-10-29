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Ferrol

Artábria y Medulio recuerdan a Carvalho Calero en el 116º aniversario de su nacimiento

El acto comienza este viernes a las 19.00 horas en la calle San Francisco, en Ferrol Vello, frente a lo que queda de su casa

Redacción Ferrol
29/10/2026 22:56
Homenaxe a Carvalho Calero, este domingo
Homenaje a Carvalho Calero, hace dos años
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Las asociaciones culturales Artábria y Medulio convocan a la ciudadanía a participar, este viernes a partir de las 19.00 horas, en un acto de homenaje al polígrafo Ricardo Carvalho Calero en el 116º aniversario de su nacimiento. Será frente a las ruinas de su casa, en la calle San Francisco, un inmueble que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo hasta prácticamente su desaparición, a pesar de ser propiedad municipal desde el mandato de Vicente Irisarri –2007-2011–.

El programa incluye, en primer lugar, la lectura de textos del homenajeado, en la que podrá participar quien lo desee, así como una actuación musical en la que se pondrá melodía a algunos de sus poemas y, finalmente, se leerá un manifiesto, a cargo en este caso del profesor jubilado y escritor Antón Cortizas.

Desde hace años, Medulio y, sobre todo, Artábria recuerdan la figura del que fue el primer catedrático de Literatura Galega de la Universidade da Coruña, así como uno de los referentes intelectuales del nacionalismo desde los años 30 del siglo pasado hasta su fallecimiento. Carvalho promovió el reintegracionismo para acercar el gallego al portugués. En 2019, la Academia decidió dedicarle el Día das Letras Galegas del año siguiente, pero la pandemia deslució un homenaje que gran parte del sector cultural de Galicia venía reclamando desde hacía tiempo –como se sabe, tiene que transcurrir una década desde el fallecimiento, en este caso en 1990– y, de hecho, llegó a proponerse la extensión a 2021, pero finalmente no prosperó.

De su casa y de las dos parcelas colindantes adquiridas por el Concello hace más de década y media apenas queda nada. En 2025, la ministra Yolanda Díaz anunció que el Ministerio de Cultura y el Concello firmarían un acuerdo para su arreglo. 

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