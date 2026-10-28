Un documental con la voz de José Coronado se estrena en Galicia en el Museo de Historia Natural de Ferrol, 'Espartes'

Una de los primeros pases en España del filme que llegará ahora a Galicia, 'Espartes' Cedida

El Museo de Historia Natural de Ferrol será este viernes 30 el escenario de la primera proyección en Galicia del documental ‘Espartes: crónica de la orca ibérica’, un trabajo producido por Sea Shepherd France, escrito y dirigido por Marc Nieto y Thomas Le Coz, que cuenta con la voz narradora del actor José Coronado. Por medio de esta película, que se exhibirá en las instalaciones de Canido a las 19.30 horas, el espectador se acercará a la realidad de un fenómeno mundialmente mediatizado, relacionado con una especie en peligro de extinción que empezó a mostrar un comportamiento disruptivo en 2020, interactuando con veleros y suscitando así múltiples intrigas.

En el estrecho de Gibraltar, las orcas reciben el nombre de ‘espartes’, un término que también está presente en el léxico que se asocia al animal en la costa gallega, y que ha dado el título de esta producción, emitida ahora por la Sociedade Galega de Historia Natural –SGHN– en colaboración con la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños –Cemma–.

En el auditorio del museo intervendrán, en la presentación y el coloquio posterior a la proyección, los investigadores Alfredo López y Mónica González, miembros de Cemma/GTOA (Grupo de Trabajo Orca Atlántica), que precisamente se ocupa de registrar interacciones y avistamientos. Así pues, Sea Shepherd France, que realiza campañas estacionales de seguimiento de las orcas en el estrecho desde 2024, entró en contacto con estas asociaciones, dando voz en el filme a personas expertas que explican y desvelan las intrigas del singular comportamiento.