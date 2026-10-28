Roger de Lauria, el aclamado almirante del siglo XIII que ya iba a bautizar a dos de las F-100

La madrina, Almudena de Arteaga, cortando la cinta que sostenía la botella de Albariño que estalló contra el casco de la F-112 Daniel Alexandre

A la tercera va la vencida. Después de haber sido propuesto para bautizar a la F-102 primero y a la F-105 después, sin que ninguna de las dos finalmente llevase su nombre en el casco —son la ‘Almirante Juan de Borbón’ y la ‘Cristóbal Colón’—, Roger de Lauria ya tiene un buque de la Armada que recupera su memoria, la del laureado Almirante de Aragón que mandó la flota de la Corona sin conocer la derrota durante 22 años.

Su historia hay que ir a buscarla a la localidad de Lauria, en la provincia italiana de Potenza, región de Basilicata. Allí nació el 17 de enero de 1245, falleciendo en el municipio alicantino de Cocentaina el 19 de enero de 1305. Comandó los barcos de Pedro III el Grande desde el 20 de abril de 1283, defendiendo Sicilia y los derechos de los monarcas aragoneses tras las Vísperas sicilianas, derrotando a los franceses en Malta.

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Un año después hizo lo propio con la casa de Anjou en la bahía de Nápoles y en Calabria. Con todo, su victoria más celebrada fue la que logró contra la flota de Felipe III de Francia en Formigues. Y lo consiguió porque fue capaz de innovar en sus tácticas. Recogen las crónicas que Roger de Lauria no fiaba su triunfo únicamente a los abordajes y el uso de la espada, sino que a eso sumó el empleo de espolones y de ballestas, incluso montadas en parapetos instalados en los navíos que mandó.

“Raíz familiar”

Sus gestas fueron recordadas este martes en la tribuna situada a la proa de la F-112, especialmente en palabras del Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, el mugardés Antonio Piñeiro, y de un modo muy emotivo en boca de una de sus descendientes, Almudena de Arteaga y del Alcázar, que amadrinó además la fragata.

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Madrileña del 67, escritora de novela histórica de profesión, ostenta la Real Carta de Sucesión en la dignidad de Almirante de Aragón —es la 41ª persona que tomó posesión del privilegio, dijo—, un cargo que, con el paso de los siglos, se ha despojado de sus funciones militares para transformarse en un título nobiliario de carácter honorífico y hereditario. No es el único de estos en el haber de la madrina, que es una grande de España al ejercer de XX duquesa del Infantado, XXI condesa del Real de Manzanares, XIV condesa de la Monclova, X condesa de Corres y XXVII señora de la Casa de Lazcano.

En su discurso, recordó la frase que el histórico marino dejó para la posteridad, “ningún pez se atreverá a salir a la mar si no lleva el escudo del rey de Aragón en su cola”, y confesó que estaba viviendo “un sueño que nunca me atreví a tener”. Se mostró “tremendamente emocionada”, viviendo un “privilegio” y un “profundo honor”, siendo este madrinazgo un “motivo de gran orgullo” para ella.

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Antes de romper la botella del Albariño contra el casco, Arteaga aplaudió el “gran reto tecnológico” que supone el programa de las F-110 para la Armada y la industria, elogiando la figura legendaria de Lauria, el “gran almirante” que fue el “principal líder naval de su época”, dijo. Subrayando su “raíz familiar”, compartió que su vínculo va todavía más allá, al estar casada con un marino y “tener el honor de pertenecer al patronazgo del Museo Naval”.

Arengó, asimismo, la madrina, a la propia fragata, con la que estableció desde este martes un “lazo de sangre y tradición que me unirá sentimentalmente a ella, a su acero y a sus dotaciones, acompañándola en mi pensamiento y en mi corazón”. Finalmente, deseó “buenas navegaciones y vientos propicios” tanto a sus comandantes como a los hombres y mujeres que surcarán el mar en ella.