Navantia saca músculo y muestra el funcionamiento de la fábrica de bloques

Operarios trabajando en los remates de un subbloque antes de su ensamblaje en un bloque completo J.G.

A primera hora de la fría mañana del 16 de diciembre de 2023, con en sol aún asomándose entre las torres de Caranza y reflejándose en las grúas del extremo sudeste del astilleros de Ferrol, una comitiva de unas cien personas, entre autoridades, trabajadores y periodistas –entre los que se encontraba quien suscribe estas líneas– esperaba la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El mandatario, que estaba en Galicia por la inauguración de la convención política del PSdeG, iba a ser el invitado de honor en el inicio del corte de chapa de la F-112 –botada este mismo martes, día 27– y del acto de colocación de la primera piedra de la que por entonces era la futura fábrica digital de bloques.

La fragata “más avanzada del mundo” y preparada para incorporar en el futuro capacidades adicionales Más información

Casi tres años después de esa discreta cita –que se solventó en menos de una hora–, en aquella enorme explanada se levanta ahora “la mayor nave dedicada a la construcción naval militar diáfana de toda Europa”, como la definió este miércoles Daniel Pereira, responsable de Fabricación de la factoría ferrolana de Navantia. Y es que, si bien nunca se celebró un acto oficial de inauguración, esta planta, uno de los principales ejes de la modernización del complejo de la ría de Ferrol, lleva en operación desde comienzos de año, siendo ya parte del proceso de fabricación de las fragatas F-113, F-114 y del Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) que, en un futuro, sustituirá al veterano ‘Patiño’.

Así, aún en plena resaca de la botadura del ‘Roger de Lauria’, el grupo naval público abrió las puertas de esta gran fábrica automatizada a medios nacionales e internacionales para que pudieran conocer de primera mano un “nuevo juguete” que ya a día de hoy está logrando acelerar y dinamizar, de una forma impensable años atrás, la producción de buques de combate.

Preparación del material

La visita, guiada por Daniel Pereira, siguió por orden todo el proceso de fabricación de los subbloques y bloques que componen los nuevos navíos, comenzando con el punto de recepción del material, los perfiles de acero y la chapa precortada. Ya desde ese acceso, la puerta 1, se puede apreciar la enormidad de las instalaciones, hasta el punto de no apreciarse desde un extremo el gran tamaño de las secciones de barco en las que se trabaja en el otro. Según explica el experto, en este punto de almacenaje se realizan, en el caso de las planchas, los cortes necesarios para adaptarlas a la maquinaria, mientras que el resto de elementos se reciben “en bruto” de la acería.

Punto de entrada y almacenaje de los materiales frente a las líneas de cortado y soldado J.G.

De este modo, las primeras emplean un sistema magnético para izado y transporte hasta un vehículo de movimiento autónomo que la lleva hasta la línea de fabricación, donde se sueldan entre ellas para hacer los paneles que componen los subbloques. En el caso de los perfiles, también cuentan con su propio sistema de corte y paletizado, con la particularidad de tener además maquinaria específica para corregir deformaciones de fabricación y así asegurar que el posterior soldado por láser sea perfecto.

Esta cadena, además, no se limita únicamente a la unión de estos elementos, sino que también tiene un robot que los corta según las necesidades de la pieza en sí y los cataloga mediante un código QR. Una vez el segmento tiene la forma deseada, detalla Pereira, otro brazo automatizado lo recoge y lo coloca “en la estiba correspondiente”, pasando ya al siguiente paso del proceso, el incorporador de perfiles por soldadura láser. Volviendo a las placas, el profesional explica que estas enormes piezas, al igual que las de menor tamaño, deben “encajar” a la perfección antes de ser fusionadas y, para ello, la línea automatizada utiliza una muela específica que afina los extremos de las dos planchas. Asimismo, apunta que el procedimiento de unión varía según el espesor del material, empleando una o más “pasadas” de soldaduras láser y de tándem.

Uno de los vehículos autónomos empleados para mover el material y las piezas de gran tamaño J.G.

Una vez el panel tiene las dimensiones adecuadas, otro brazo robotizado específico para estas piezas las corta en su tamaño definitivo, perfila las diferentes aperturas y orificios por los que posteriormente discurrirán los tubajes y cableados del navío y, en caso de ser necesario, aplica un chorreo –un proceso de limpiado mediante partículas minerales a alta presión que elimina en este caso la imprimación protectora que tienen algunos materiales cuando llegan de fábrica–.

Trabajo más dinámico

Como muestra de hasta qué punto esta tecnología, tan solo en esta parte inicial del proceso, acelera la fabricación, el responsable detalló que, a día de hoy, una pareja de operarios puede completar en un solo turno uno de estos paneles, mientras que antes, entre las diferentes labores de cortado manual, soldado y lijado, habría podido tardar una semana de trabajo de mañana y tarde. “Para que os hagáis una idea del volumen que tiene la máquina”, relató a los presentes, en relación a uno de los ingenios con una capacidad de soldadura de dos metros por minuto, “si estuviese un año operando sin parar, podríamos cubrir de chapas la distancia de aquí hasta Madrid”.

Una vez finalizan esta cadena de preparación básica, el proceso se divide en tres líneas diferenciadas: una para aquellos bloques de montaje más sencillo que permiten una mayor automatización y otras dos para las partes que requieren más trabajos manuales. Asimismo, en este punto también se cuenta con una nueva cabina de cortado robotizada en la que un operario selecciona las piezas que la propia maquinaria identifica y une según los requisitos del subbloque. En paralelo, otra área de la factoría se dedica al soldado y preparación de segmentos manuales, que tiene la particularidad de contar con una suerte de cestas suspendidas con todo el equipamiento que los profesionales pueden necesitar, haciendo mucho más ágil y seguro el trabajo. Es al final de estas líneas en donde se incorpora el “permamento”, es decir, todos los elementos que ya se pueden montar que no son susceptibles de dañarse durante las siguientes fases, como las tuberías, soportes eléctricos, líneas de calderería, etcétera.

Montaje de las piezas

La última etapa de este proceso –que no de la fabricación del navío– es quizás la más llamativa y también tradicional. En este punto de la planta, una serie de grúas semipórtico toman los subbloques, los voltean –pues en un principio se montan en sentido invertido– y los superponen según la configuración concreta del bloque –cada uno puede estar formado por dos o más–. Posteriormente, explica Pereira, ese segmento se traslada a las cabinas de pintado y chorreo –esta última, una labor que se intenta minimizar para agilizar la fabricación y la afectación del personal–, antes de ser trasladadas de nuevo al extremo final de la fábrica, donde ya se conectan la mayoría de los componentes más sensibles, paso previo a su instalación en la grada.

Profesional realizando labores de soldadura en un segmento de subbloque J.G.

Un importante cambio en el paradigma de la construcción naval que permiten estos equipos, como señala el experto, es que permite fabricar a una distancia muy reducida del suelo, en contraposición con los métodos tradicionales que requerían andamiajes para trabajar a grandes alturas. Esto no solo supone un incremento en la seguridad de los operarios, sino también una reducción de costes y plazos, además de ocupar mucho menos espacio, lo que posibilita desarrollar más partes en paralelo –de hecho, el propio responsable admite que la planta, en la que laboran a día de hoy unas 300 personas, se encuentra limitada únicamente por la falta de mano de obra especializada–.

Otra ventaja que destaca el profesional es la propia movilidad de los bloques dentro de la planta, lo que permite que el proceso funcione constantemente como una línea de montaje. En este sentido, apunta que, antiguamente, los diferentes especialistas debían trasladarse a cada uno de los segmentos, mientras que ahora son la propias partes las que se van moviendo de estación en estación. “En los talleres antiguos tenemos tres o cuatro grúas, por lo que la gente tiene que estar compartiéndolas. Aquí cada bloque tiene la suya propia, 24 en total”, relata.

Una vez completados, los bloques van pasando por las diferentes estaciones de trabajo J.G.

La visita concluyó con un paseo entre los bloques ya ensamblados, con los operarios aún preparando los remates, un importante recordatorio de que que, por mucho que se robotice la fabricación, el factor humano sigue siendo esencial.