‘Mulleres libertarias na Galiza (1891-1976)’ se presenta en el Ateneo Ferrolán

Eliseo Fernández en el Ateneo Ferrolán Cedida

‘Mulleres libertarias na Galiza (1891-1976)’, el libro de Dionísio Pereira y Eliseo Fernández, publicado por la Editorial Imperdible, será presentado por este último autor, junto a la historiadora Esperanza Piñeiro de San Miguel, en el Ateneo Ferrolán. El encuentro tendrá lugar este jueves 29, a las 19.30 horas, y en representación de la entidad anfitriona intervendrá Sonia Mauriz.

Con entrada libre, el público asistente se acercará a la historia de mujeres que tuvieron un importante papel en movimientos sociales y obreros, entre otras luchas, y que durante décadas permanecieron en un segundo plano de la historiografía.

Los propios autores señalaron que, en cualquier caso, resulta difícil recrear una visión completa del protagonismo de estas personas a lo largo de la historia de Galicia, que debían de desarrollar formas propias de movilización y participación. Además, en la obra también se profundiza en las consecuencias de la represión sufrida por las mujeres por su compromiso sociopolítico.