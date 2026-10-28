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Historia feminista

‘Mulleres libertarias na Galiza (1891-1976)’ se presenta en el Ateneo Ferrolán

El autor Eliseo Fernández, que firma el libro con Dionísio Pereira, dará a conocer la obra junto a la historiadora Esperanza Piñeiro de San Miguel

Redacción Ferrol
28/10/2026 20:24
Eliseo Fernández en el Ateneo Ferrolán
Eliseo Fernández en el Ateneo Ferrolán
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‘Mulleres libertarias na Galiza (1891-1976)’, el libro de Dionísio Pereira y Eliseo Fernández, publicado por la Editorial Imperdible, será presentado por este último autor, junto a la historiadora Esperanza Piñeiro de San Miguel, en el Ateneo Ferrolán. El encuentro tendrá lugar este jueves 29, a las 19.30 horas, y en representación de la entidad anfitriona intervendrá Sonia Mauriz.

Con entrada libre, el público asistente se acercará a la historia de mujeres que tuvieron un importante papel en movimientos sociales y obreros, entre otras luchas, y que durante décadas permanecieron en un segundo plano de la historiografía.

Los propios autores señalaron que, en cualquier caso, resulta difícil recrear una visión completa del protagonismo de estas personas a lo largo de la historia de Galicia, que debían de desarrollar formas propias de movilización y participación. Además, en la obra también se profundiza en las consecuencias de la represión sufrida por las mujeres por su compromiso sociopolítico.

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