Los premios Paraugas reúnen a un jurado de 15 profesionales del diseño y la publicidad

Un momento de la gala del año pasado Daniel Alexandre

Los Premios Paraugas, que alcanzan este año su undécima edición, y que tienen al teatro Jofre como escenario de la entrega de galardones, contará este año con un jurado integrado por quince profesionales vinculados a Galicia y con experiencia en el diseño, la publicidad, la comunicación, el marketing y la organización de eventos.

Como avanza la organización del evento, el jurado estará presidido por la directora creativa ejecutiva Xisela López. El equipo será el encargado de valorar los proyectos que concurren a los galardones del Clúster de la Comunicación de Galicia.

El jurado reúne trayectorias que incluyen campañas para Coca-Cola, Vodafone o Renfe; trabajos de infografía para National Geographic, The Washington Post o Science; y responsabilidades de comunicación y marketing en empresas como El Corte Inglés, Nueva Pescanova o Casa Grande de Xanceda. En su conjunto, sus integrantes suman reconocimientos en los premios Eficacia, Laus y Anuaria, además de la presencia en las selecciones de creatividad de Forbes.

Esta variedad de perfiles se acompaña de la renovación de las categorías de los Premios Paraugas, que este año amplían el reconocimiento a las distintas especialidades del sector y al impacto de sus proyectos.

La composición del jurado combina la perspectiva de agencias, estudios independientes y empresas con la experiencia en la investigación, la docencia y la publicidad institucional.

De este modo, estará presidido por la directora creativa ejecutiva Xisela López e integrado por Álvaro Valiño, infografista, ilustrador y diseñador gráfico independiente; Noelia Estévez, socia fundadora de Desoños; Julián Abad, presidente de Creatividad Gallega y director creativo ejecutivo de Wise; Alba Pato, directora de arte y cofundadora de Bululú Creativos; Tesa Díaz-Faes, socia fundadora de MundiNova y presidenta de Dircom Galicia; Fuencisla Cid, directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Marketing del Corte Inglés en Galicia; Sara Torreiro, responsable de Marketing y RSC de Casa Grande de Xanceda; Yolanda Villar, fundadora y directora de neuromarketlab; Alfonso Martínez, director general de Tres Punto Tres Marketing, Comunicación y Publicidad; Javier Herranz, director de la agencia Siete Olas; Rubén Domínguez, director de Operaciones y Control de Gestión de Servicios Gráficos; Paloma Orjales, directora de Viajes Orzán y Orzán Congres; y Pilar Molinos, fundadora y directora de la agencia Mui. María Lozano, asesora de Publicidad de la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, ejercerá como secretaria.