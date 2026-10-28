Las técnicas creativas de tecnología se ponen al servicio de la salud mental en un proyecto del CHUF

Uno de los proyectos expuestos Cedida

Fomentar la participación y creación conjunta, para intercambiar ideas, y para conseguir hacer algo que piensas qué no puedes hacer, a través de la tecnología es el objetivo que desde Terapia Ocupacional del Hospital de Día de Psiquiatría del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol se buscaba con la puesta en marcha de un trabajo en red, que se desarrolló el mes pasado y cuyos resultados se expusieron ayer en la entrada principal del Arquitecto Marcide.

Durante la actividad, se desarrollaron proyectos cocreativos a través de la programación con Makey Makey y Scratch, y con un enfoque en la participación social.

La terapeuta ocupacional del área, Nuria García Gonzalo, fue la encargada de coordinar el proyecto junto con otras profesionales del Servicio de Psiquiatría.

Estos trabajos, explican desde el Área Sanitaria de Ferrol, unen técnicas creativas con esta tecnología, “obxectos que a través dunha creación cobran vida”.

La tecnología se aplicó al trabajo en equipo Cedida

Son seis proyectos, todos enfocados en los intereses que tenían las personas integrantes de cada grupo de trabajo que se configuró; y relacionados, por ejemplo, con la música, con el deporte, o con el cine, entre otros. De este modo, indican las profesionales, que se ven sus aficiones, el qué les gusta, a través de la tecnología, representados en elementos como pianos, percusiones, o juegos de lógica, música y cine con preguntas.

Con esta actividad, Terapia Ocupacional del CHUF vuelve a colaborar con un grupo de investigación de la Universidade da Coruña, en el que a través del trabajo en grupo, emplearon herramientas de programación básica, e investigaron si es factible su aplicación en el campo de la salud mental. Se trataba de talleres cocreativos con tecnología inclusiva para promover la participación; y el objetivo era conjugar la parte asistencial y la investigación.

Así, se desarrolló con la colaboración de los profesionales de la UDC que acudieron al propio Hospital de Día, a través del proyecto Makey Makey, que permite conectar el mundo digital con el mundo físico, actuando como un joystick, ratón o teclado, que posibilita crear interfaces propias; y el Scratch, que permite el desarrollo de habilidades mentales mediante el aprendizaje de programación.

Cada grupo activó y diseñó un proyecto creativo diferente que luego pusieron en común, y que ayer se mostró en el Hospital Arquitecto Marcide.

Se trata de una tecnología que es muy empleada en el ámbito de la educación, y se pretendía, de este modo, investigar si estas herramientas se pueden aplicar en la salud mental y que las personas puedan enfrentarse a desafíos, explicó Nuria García. Una demostración que quedó de manifiesto, tras la conclusión del proyecto.