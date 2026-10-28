La soberanía alimentaria, a debate en la sala Curuxeiras este jueves con Reconcilia España

Un showcooking con productos de la ría en la sala Curuxeiras Daniel Alexandre

Legados, la entidad que reúne este jueves a un amplio grupo de entidades conservacionistas del territorio, llega hoy a Ferrol en la tercera y última parada de la iniciativa La Senda de Reconcilia España. Se trata de una campaña que divulga y profundiza en cuestiones como la soberanía alimentaria, tanto en la tierra como en el mar, en la que representantes de los sectores agrario y pesquero, cooperativas, empresas e instituciones debatirá para saber “qué hace falta para mantener esa capacidad dentro de veinte años”.

Para ello, analizarán la situación a partir de tres aspectos: la rentabilidad y el reparto del valor en la cadena alimentaria, el relevo generacional en un rural que pierde población y la reciprocidad en los acuerdos comerciales, como es el caso del que mantienen la Unión Europea y Mercosur.

La jornada comenzará a las 11.00 horas con una primera intervención de bienvenida a cargo de Javier Dorado, director ejecutivo de Legados, entidad creada en 2023. Acto seguido comenzarán los debates de los tres bloques –rentabilidad y cadena alimentaria; relevo generacional y reciprocidad comercial–.Tras las conclusiones, cerrará el foro la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.

La Senda de Reconcilia España partió desde Zamora con una reunión el 15 de octubre del sector agroalimentario de la provincia que se centró en la rentabilidad, en la futura Política Agraria Común –PAC– y en el relevo generacional. La semana siguiente se desplazó a Cartagena para hablar sobre el acceso al agua, la reciprocidad comercial y la simplificación de los trámites administrativos y burocráticos. La escala en Ferrol es la última y servirá para completar el informe de propuestas que se presentará en el II Foro Reconcilia España que se celebrará el 19 de noviembre en la Casa de América de Madrid.