La comarca secunda el minuto de silencio de la FEMP por el accidente ferroviario en Toledo

Minuto de silencio en Armas por las víctimas del accidente ferroviario en Toledo Jorge Meis

Los Concellos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal se sumaron este miércoles a la iniciativa promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias –FEMP– y secundaron la convocatoria de un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Urda, en la provincia de Toledo. La federación trasladó su pésame a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y agradece la labor de los servicios de emergencia que están trabajando en la zona del siniestro.

La FEMP se pone a disposición de los ayuntamientos, entidades y personas que requieran sus servicios “para coordinar las tareas de protección civil y otras emergencias”.

En esa línea, tanto los bomberos del parque de Ferrol como otros cuerpos de seguridad expresaron su pesar por un accidente que al cierre de esta edición se había cobrado la vida de 68 personas.

También otras entidades, como los clubes deportivos más representativos de la ciudad –Racing, Baxi y O Parrulo– mostraron su solidaridad con las víctimas y sus familias y se pusieron a disposición de las administraciones.

En Ferrol, el minuto de silencio se guardó en la plaza de Armas, con la participación de muchos vecinos y vecinas.