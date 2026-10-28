La caravana de coches de trabajadores de la concertada saldrá del aparcamiento de A Malata respaldada por seis sindicatos

Una de las manifestaciones a nivel gallego de la enseñanza concertada, este mismo año 2026 Cedida

El personal trabajador de la enseñanza concertada en Galicia vuelve a salir este jueves 29 a las calles para reclamar a la Consellería de Educación el inicio de las negociaciones de alguna de las reivindicaciones “que o colectivo leva reclamando dende hai case 20 anos”. Después de las huelgas de principios de septiembre y octubre, este mes se duplica la convocatoria en las principales ciudades, y en Ferrol será el aparcamiento de A Malata el punto de partida de la caravana de coches, que saldrá simutáneamente a las 18.30 horas en el caso de las seis movilizaciones que respaldan seis sindicatos distintos.

Este constituirá el paso previo a la tercera huelga que convoca el sector de la enseñanza concertada en dos meses, que tendrá lugar el 10 de noviembre, y que se incluye en el calendario de protestas inaugurado ya en mayo.

Las principales reivindicaciones se resumen en la convocatoria de la mesa tripartita, el desbloqueo de los acuerdos de homologación salarial y desarrollo profesional, la reducción de la carga lectiva, la mejora de la jubilación parcial y un complemento para el PAS.