Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Manifestación

La caravana de coches de trabajadores de la concertada saldrá del aparcamiento de A Malata respaldada por seis sindicatos

Este jueves 29 tendrá lugar la convocatoria, simultáneamente en las principales ciudades de Galicia

Redacción Ferrol
28/10/2026 20:33
Una de las manifestaciones a nivel gallego de la enseñanza concertada, este mismo año 2026
Una de las manifestaciones a nivel gallego de la enseñanza concertada, este mismo año 2026
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El personal trabajador de la enseñanza concertada en Galicia vuelve a salir este jueves 29 a las calles para reclamar a la Consellería de Educación el inicio de las negociaciones de alguna de las reivindicaciones “que o colectivo leva reclamando dende hai case 20 anos”. Después de las huelgas de principios de septiembre y octubre, este mes se duplica la convocatoria en las principales ciudades, y en Ferrol será el aparcamiento de A Malata el punto de partida de la caravana de coches, que saldrá simutáneamente a las 18.30 horas en el caso de las seis movilizaciones que respaldan seis sindicatos distintos.

Este constituirá el paso previo a la tercera huelga que convoca el sector de la enseñanza concertada en dos meses, que tendrá lugar el 10 de noviembre, y que se incluye en el calendario de protestas inaugurado ya en mayo.

Las principales reivindicaciones se resumen en la convocatoria de la mesa tripartita, el desbloqueo de los acuerdos de homologación salarial y desarrollo profesional, la reducción de la carga lectiva, la mejora de la jubilación parcial y un complemento para el PAS.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620