Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Teatro

El universo de Kafka se llevará a escena en Ferrol con la obra que trae la compañía Sarabela este sábado

La adaptación de 'A metamorfose' de Carlos Álvarez Osorio fue seleccionada por el Festival de Artes Escénicas de Uruguay

Redacción Ferrol
28/10/2026 19:47
Sarabela Teatro en 'A Metamorfose'
Sarabela Teatro en 'A Metamorfose'
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

‘A Metamorfose’ es el título de la obra que presentará en el Jofre, este sábado 31, a las 20.30 horas, la compañía Sarabela Teatro. Se trata de una adaptación de Carlos Álvarez Osorio, que también firma la dirección, en base al texto original de Franz Kafka que habla de la necesidad humana de sentirse reconocido, valorado y querido simplemente por lo que uno es y no por lo que aporta a los demás. En esta versión, el espectador se enfrentará a preguntas sobre la identidad, los nexos familiares y la manera en la que una sociedad puede llegar a deshumanizar a aquellos que no cumplen con determinadas expectativas.

Mediante la historia de Gregor Samsa, el público será testigo de cómo su propia familia animaliza poco a poco al protagonista, que se va sintiendo cada vez más un parásito y hasta él mismo se termina por aceptar como tal.

Elena Seijo, Fernando Dacosta, Fernando González, Sabela Gago y Fina Calleja forman el elenco de esta obra que fue seleccionada por el Fidae de Uruguay.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620