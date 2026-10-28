El universo de Kafka se llevará a escena en Ferrol con la obra que trae la compañía Sarabela este sábado

Sarabela Teatro en 'A Metamorfose' Cedida

‘A Metamorfose’ es el título de la obra que presentará en el Jofre, este sábado 31, a las 20.30 horas, la compañía Sarabela Teatro. Se trata de una adaptación de Carlos Álvarez Osorio, que también firma la dirección, en base al texto original de Franz Kafka que habla de la necesidad humana de sentirse reconocido, valorado y querido simplemente por lo que uno es y no por lo que aporta a los demás. En esta versión, el espectador se enfrentará a preguntas sobre la identidad, los nexos familiares y la manera en la que una sociedad puede llegar a deshumanizar a aquellos que no cumplen con determinadas expectativas.

Mediante la historia de Gregor Samsa, el público será testigo de cómo su propia familia animaliza poco a poco al protagonista, que se va sintiendo cada vez más un parásito y hasta él mismo se termina por aceptar como tal.

Elena Seijo, Fernando Dacosta, Fernando González, Sabela Gago y Fina Calleja forman el elenco de esta obra que fue seleccionada por el Fidae de Uruguay.