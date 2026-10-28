Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El programa de primeros auxilios ‘Mans que salvan vidas’ pretende llegar a 4.000 escolares de Ferrol

Es una iniciativa del área de Seguridade y Protección Civil

Redacción Ferrol
28/10/2026 21:23
Campaña Mans que salvan vidas
Pieltain, con los responsables de Protección Civil
Concello
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La quinta edición del programa de primeros auxilios ‘Mans que salvan vidas’ que promueve la concejalía de Seguridade en colaboración con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil prevé llegar a 4.000 escolares.

La edila Pamen Pieltain presentó este miércoles la iniciativa con el responsable de formación y la presidenta de Protección Civil, Javier Moreno y Silvia Chamorro. La concejala explicó que esta actividad no se ciñe al ámbito educativo y recordó que es posible acceder a la formación a través de entidades de todo tipo, desde vecinales y sociales hasta culturales y deportivas.

Con el objetivo de proporcionar los conocimientos básicos para actuar “ante situacións de emerxencia” –quemaduras, heridas, hemorragias, mordeduras o picaduras, pero también las técnicas de reanimación cardiopulmonar–RCP– “desde idades temperás”, Pieltain agradeció la colaboración de la agrupación y subrayó que las inscripciones, para centros educativos y para entidades, están abiertas y pueden formalizarse llamando al teléfono 698 191 426.

A lo largo de estos cuatro años de funcionamiento, explicó Javier Moreno, la campaña ha llegado ya a más de 15.000 menores desde los niveles de Educación Infantil. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620