El programa de primeros auxilios ‘Mans que salvan vidas’ pretende llegar a 4.000 escolares de Ferrol

Pieltain, con los responsables de Protección Civil Concello

La quinta edición del programa de primeros auxilios ‘Mans que salvan vidas’ que promueve la concejalía de Seguridade en colaboración con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil prevé llegar a 4.000 escolares.

La edila Pamen Pieltain presentó este miércoles la iniciativa con el responsable de formación y la presidenta de Protección Civil, Javier Moreno y Silvia Chamorro. La concejala explicó que esta actividad no se ciñe al ámbito educativo y recordó que es posible acceder a la formación a través de entidades de todo tipo, desde vecinales y sociales hasta culturales y deportivas.

Con el objetivo de proporcionar los conocimientos básicos para actuar “ante situacións de emerxencia” –quemaduras, heridas, hemorragias, mordeduras o picaduras, pero también las técnicas de reanimación cardiopulmonar–RCP– “desde idades temperás”, Pieltain agradeció la colaboración de la agrupación y subrayó que las inscripciones, para centros educativos y para entidades, están abiertas y pueden formalizarse llamando al teléfono 698 191 426.

A lo largo de estos cuatro años de funcionamiento, explicó Javier Moreno, la campaña ha llegado ya a más de 15.000 menores desde los niveles de Educación Infantil.